¿Inversión cultural o privatización? Los vecinos se movilizan contra la apertura del nuevo espacio en Las Cigarreras

La inminente apertura del nuevo centro de exposiciones ‘Cigarreras. Grandes Exposiciones’ en la recién rehabilitada Casa de la Misericordia está abriendo debate en Alicante. Mientras el Ayuntamiento ultime los preparativos para su estreno este 4 de diciembre con fondos de la Casa de Alba, una representación vecinal y del sector cultural se está movilizando en contra del modelo de gestión.

Un manifiesto aglutina las protestas con lo que denominan Contra la privatización de Las Cigarreras, que este lunes ha reunido 200 firmas en menos de una hora al arrancar. La iniciativa la respaldan vecinos de barrios como Carolinas, Raval Roig, San Antón y Benalúa, además de colectivos como la AVV Carolines Baixes-Les Palmeretes, Salvem el Nostre Patrimoni, la Plataforma Violeta, Atacatá, la HOAC y CGT Alicante.

Los firmantes denuncian que la planificación del recinto cultural se ha realizado "sin consultar a nadie", ignorando los procesos participativos recogidos en el plan de usos de la Edusi tras haber invertido millones de euros en la antigua fábrica de tabacos. En el texto critican que el nuevo contenedor de exposiciones se abra "solo para atraer turistas mientras se expulsa a las vecinas trabajadoras del barrio".

El manifiesto incide en el valor sentimental e histórico del complejo como clave de su gestión: "La antigua Tabacalera debe ser un espacio propio para el vecindario de Alicante y respetuoso con la memoria de las trabajadoras de la antigua fábrica".

Entre sus exigencias principales, las entidades convocantes reclaman la derogación inmediata de la gestión privatizada y piden destinar la misma cuantía presupuestada para el recinto a la cultura de los barrios con financiación plurianual. Exigen además la apertura urgente de espacios de trabajo, ensayo, biblioteca y reunión para el vecindario, así como garantizar su participación directa en las decisiones.

El foco de las críticas económicas apunta a la adjudicación del comisariado, diseño, producción y montaje de las seis primeras exposiciones a la empresa Light Art Exhibitions por 3.761.999 euros hasta 2029. A esta cifra se suman 196.810 euros licitados por vía de urgencia para el equipamiento interior de las salas y una inversión total en la rehabilitación del inmueble que alcanza los 13 millones de euros procedentes del plan EDUSI y fondos europeos.

El equipo de Gobierno municipal defiende firmemente el proyecto asegurando que situará a Alicante en el circuito cultural de primer nivel nacional. La programación arrancará con más de 180 piezas de la Casa de Alba y continuará de forma sucesiva con exhibiciones dedicadas a Modigliani, Balenciaga, el Barroco, Chagall y Sorolla.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha resaltado la trascendencia de la primera muestra: "Es el lujo de poder contar con la colección de la Casa de Alba como primera exposición en esta gran apuesta cultural que va a suponer un antes y un después en Alicante".

"Estamos deseando ver esta muestra que permite recorrer la historia de los Alba y con ella la historia de España a través de magníficas piezas, algunas de las cuales es difícil ver al custodiarse en dependencias privadas de la familia", añadía en las presentaciones anteriores del proyecto.

Referente social

Desde la Concejalía de Cultura, su responsable Nayma Beldjilali ha respaldado la calidad del modelo elegido: "Iniciar la andadura de ‘Cigarreras. Grandes Exposiciones’ con esta muestra da idea de en qué queremos que se convierta este nuevo espacio llamado a ser un referente cultural y social para Alicante".

Beldjilali recalca que "las seis primeras exposiciones programadas son de primer nivel y van a situar a Alicante en el circuito cultural de nuestro país para el disfrute de los alicantinos y de quienes nos visitan".

Para justificar el esquema de precios públicos, con entradas a 10 euros (general) y 5 euros (reducida), el consistorio sostiene que se requiere un sistema de financiación sostenible que garantice la excelencia de las muestras y mantenga las instalaciones, estimando recaudar 3.166.696 euros hasta 2029.

Desde la corporación señalan que la Casa de la Misericordia no albergará únicamente grandes muestras temporales, sino que incorporará salas destinadas a las artes, la innovación y la cultura comunitaria, concebidas como un espacio de convivencia para articular y revitalizar de forma directa los barrios de Carolinas Bajas, Campoamor y San Antón.