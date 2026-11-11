"Un privilegio triste", los secretos del último adiós de Miquel Navarro en La Lonja de Alicante

La clausura de la exposición de Miquel Navarro en la sala de La Lonja del Pescado de Alicante se ha convertido en el último adiós al escultor que creó multitud de ciudades con sus obras. La prueba de ello, La ciudad de las torres, que llegó a la ciudad el 11 de julio y finalizó su recorrido el 1 de noviembre, coincidiendo de forma trágica ese mismo día con su fallecimiento.

Cati Rodríguez, responsable de la sala de exposiciones de La Lonja, tiene emociones encontradas al recordar estos meses. "Haber logrado traer a Miquel Navarro a Alicante con una exposición de ese calibre y que haya sido su último destino es un privilegio, pero un privilegio triste", confiesa a EL ESPAÑOL.

La llegada de las obras a la capital alicantina se fraguó gracias a la mediación de Rafa Sierra, director del Museo de Toledo y estrecho amigo tanto de Rodríguez como del propio artista. Aunque la muestra tenía previsto exhibirse originalmente en diciembre en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, los organizadores dieron prioridad a Alicante y adelantaron la inauguración al pleno verano. Ahora, ese cambio tiene un valor especial.

Durante la jornada inaugural, el estado de salud del creador comenzó a dar señales de alarma que en un primer momento parecieron leves. "Él vino y estaba afónico. De hecho, en la inauguración no habló; dijo: 'No voy a hablar porque me falla la voz'", recuerda Rodríguez.

Al regresar a Valencia, la persistencia de la molestia motivó una revisión médica donde se le diagnosticó un cáncer de garganta de rápido desenlace. Tras su fallecimiento, el adiós al artista no tuvo lugar en un tanatorio convencional, sino en su propio taller de Mislata.

Esa despedida no pudo alargarse en la ciudad. Rodríguez explica que fue imposible prorrogar la muestra en Alicante debido al calendario institucional y a que las piezas pertenecen a un coleccionista privado de La Roda. "Nos habría encantado poder tenerla más tiempo, pero estaba ya todo", subraya.

Lo que sí quedan son los recuerdos. Rodríguez resalta que era una persona desinhibida, entrañable y muy cercana: "Era supersimpático, supercercano y supergeneroso". En aquellos momentos compartidos fuera de la sala Navarro hablaba "con esa soltura y ese desparpajo, que te sorprendía un poco. Era un tío muy de la calle", añade la gestora.

Y si fuera era así, dentro de la sala, la sintonía entre Navarro y Rafa Sierra facilitó la instalación de las complejas estructuras marca de su estilo. "Antes de venir ya sabía perfectamente dónde iba a ir cada cosa y lo único que hacía Miquel era asentir. No ha sido nada complejo, lo tenían clarísimo", detalla sobre la agilidad del proceso.

Rodríguez resalta además la perfecta integración de las esculturas en el espacio industrial de la antigua lonja pesquera. "La ciudad que estaba instalada dentro es que parecía que estaba hecha para la sala", afirma. Lo que le permite celebrar que el edificio haya albergado la despedida por todo lo alto del artista.

Rodríguez elogia el magisterio de Navarro para dominar el espacio y el vacío en obras de gran escala. "Requieren de espacios muy especiales, son ciudades que tienen que estar diseminadas, pero se tiene que ver el conjunto prácticamente desde todos los ángulos", reflexiona y evoca piezas icónicas de su trayectoria como la fuente conocida popularmente como la Pantera Rosa de Valencia.

La vinculación de Miquel Navarro con la ciudad de Alicante trasciende las paredes de La Lonja, ya que el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) custodia parte de su patrimonio escultórico a través del depósito de la Fundación Caja Mediterráneo.

Entre sus fondos destaca Espacio de batalla (2001), una monumental instalación compuesta por unas 2.500 piezas de aluminio y cinc que configuran una urbe en miniatura dispuesta entre la metáfora arquitectónica y el diseño de un cementerio.

Esta gran exhibición ha puesto el broche de oro a un ejercicio muy especial para La Lonja, donde las propuestas de Navarro han convivido con creadores como Andrés Rábago, El Roto. "Sinceramente sí, ha sido el mejor año de La Lonja, porque han coincidido de verdad tres exposiciones que se complementaban perfectamente", concluye Rodríguez, reivindicando el valor de la cultura como pilar fundamental de la sociedad.