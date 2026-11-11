Alicante ya tiene fecha y nombre para su gran centro cultural: abrirá el 4 de diciembre

El nuevo contenedor cultural de Alicante ya cuenta con denominación oficial y fecha fija en el calendario. Bajo la marca Cigarreras. Grandes Exposiciones, el espacio ubicado en la reformada Casa de la Misericordia abrirá sus puertas al público el próximo viernes 4 de diciembre. La presentación oficial ante autoridades, invitados y medios de comunicación se celebrará el día anterior, el jueves 3 de diciembre.

El Ayuntamiento así lo ha avanzado este miércoles, a través de una nota, en la que detalla el nombre de la primera muestra, Arte y poder en la colección de la Casa de Alba. Esta prometen que tiene calado internacional y permanecerá abierta hasta el 28 de marzo.

La exhibición reúne más de 180 piezas, entre las que se encuentran cuadros, grabados, dibujos, fotografías, esculturas, mobiliario, piezas arqueológicas y un valioso fondo documental.

Todas estas obras proceden directamente de los palacios de Liria (Madrid), Las Dueñas (Sevilla) y Monterrey (Salamanca), residencias oficiales del XIX duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha remarcado la importancia de este hito para la ciudad: "Es el lujo de poder contar con la colección de la Casa de Alba como primera exposición en esta gran apuesta cultural que va a suponer un antes y un después en Alicante".

"Estamos deseando ver esta muestra que permite recorrer la historia de los Alba y con ella la historia de España a través de magníficas piezas, algunas de las cuales es difícil ver al custodiarse en dependencias privadas de la familia", ha añadido.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha subrayado la aspiración a lograr la proyección nacional del proyecto: "Iniciar la andadura de Cigarreras. Grandes Exposiciones con esta muestra da idea de en qué queremos que se convierta este nuevo espacio llamado a ser un referente cultural y social para Alicante".

"Las seis primeras exposiciones programadas son de primer nivel y van a situar a Alicante en el circuito cultural de nuestro país para el disfrute de los alicantinos y de quienes nos visitan", ha confiado con optimismo.

Tras la clausura del monográfico sobre la Casa de Alba en marzo, el calendario de Cigarreras. Grandes Exposiciones continuará de forma sucesiva con Modigliani y sus amigos, Balenciaga y el arte, Obras maestras del Barroco, Chagall y el Mediterráneo y Sorolla a través de la luz. El comisariado y montaje de este bloque inicial corre a cargo de la empresa especializada Light Art Exhibitions por un importe de 3,76 millones de euros.

La transformación del inmueble ha supuesto tres años de trabajos y una inversión pública de 13 millones de euros enmarcados en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), cofinanciada con fondos europeos.

Más allá de la gran sala de muestras, el recinto albergará espacios dedicados a las artes, la innovación y la cultura comunitaria. El objetivo municipal es articular un espacio de convivencia capaz de conectar y revitalizar los barrios de Carolinas Bajas, Campoamor y San Antón.

Este nuevo centro será de pago, el primero del Ayuntamiento con este nuevo modelo con el que quieren garantizar su sostenibilidad. Los precios estarán entre los 10 euros de la general y 5 euros de la reducida para jóvenes, estudiantes y mayores de 65 años. Será gratis para menores de 10 años, personas con discapacidad y para todo el público los martes por la tarde de 17:00 a 20:00 horas.