María Moldes cambia los colores brillantes de Benidorm por los de México: "Hago fotos para entender lo que veo"

Tras más de una década retratando la realidad sin filtros con la inmediatez del teléfono móvil, la fotógrafa María Moldes emprende una nueva etapa creativa. El próximo 3 de noviembre, la autora ofrecerá una charla en el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, donde desgranará su trayectoria y presentará en profundidad Güera, el proyecto en el que trabaja desde hace tres años en territorio mexicano.

En este encuentro, Moldes repasará la evolución de su mirada artística, que ha pasado del fotorreportaje urbano espontáneo a una propuesta conceptual y escenificada.

"Los anteriores trabajos todos eran hechos sobre la realidad, sobre lo que había en la calle; y esto es todo lo contrario", explica la autora sobre la transformación metodológica que define a Güera. "Es fotografía más conceptual, hay autorretrato y es todo escenificado", detalla sobre un proceso que califica como un auténtico reto personal.

A pesar de este drástico viraje en las formas, la creadora gallega, afincada durante años en Alicante, mantiene intactas las señas de identidad visual que la dieron a conocer en series icónicas como las realizadas en Benidorm. "El único punto en común es la ironía y el color", razona. Y subraya la continuidad del tono incisivo y cromático en su producción.

Esta metamorfosis responde a una necesidad interior de renovación tras dar por agotada su etapa en la costa alicantina. "Cuando hice este trabajo reflexioné mucho sobre que las cosas están cambiando mucho, va todo muy rápido", confiesa la fotógrafa. "Tú también cambias y a mí ya no me apetece seguir haciendo lo mismo; Benidorm ya lo he estrujado", añade sobre su célebre etapa en la ciudad rascacielos.

El detonante de Güera surgió de manera visceral durante un viaje a México, cuando quedó cautivada por la atmósfera de Oaxaca. "Me quedé muy pillada con una luz de una zona en concreto de Oaxaca, la luz es bestial", recuerda sobre un impacto sensorial comparable al que experimentó al descubrir la atmósfera de Alicante.

"Entre esa luz tan potente y luego el color de la calle, de la ropa y de las casas, es muy inspirador para mí", relata sobre los tres años en los que ha estado realizando estancias periódicas en el país.

El título de la serie apela directamente a la condición de la propia artista como observadora externa. "Güera es algo similar a guiri aquí; si eres de piel blanca o rubia te llaman güero o güera", aclara Moldes sobre una expresión habitual en los mercados locales. Para ella, el término conecta con la figura del "extraño que se cuela" en una realidad ajena.

Esta posición de distanciamiento resulta crucial en la filosofía de trabajo de María Moldes, quien concibe la cámara como un instrumento de indagación. "Veo el sitio desde los ojos del que no entiende y que quiere entender con la imagen", argumenta la fotógrafa. De hecho, revela que apenas fotografía su tierra natal por esa misma razón: "Yo hago fotos para entender lo que estoy viendo, y Galicia lo entiendo sin tener que explicármelo con la imagen", afirma.

'Güera' se encuentra actualmente encarando su recta final de producción. "Está en la fase final ya; yo creo que un viaje más y lo cierro", aclara la fotógrafa, quien admite que el paso del tiempo transforma la mirada inicial. "En principio yo me sentía muy ajena al sitio y ahora yo ya me siento muy cómoda en México", reflexiona sobre la inevitable asimilación que produce habitar un territorio.