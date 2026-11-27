Algunos de los 'memes' que circulan en redes sociales sobre institutos de Alicante. Redes sociales

El profesorado denuncia nuevas prácticas de acoso en redes sociales: "La convivencia está siendo complicada en clase"

Con el paso de los años, las dinámicas sociales y los temas de conversación van cambiando y el reflejo de dichos cambios también se notan en las aulas de los colegios e institutos.

Si bien el acoso escolar sea un fenómeno que lleva décadas latiendo en los centros educativos, ha ido evolucionando y mutando conforme iba avanzando la tecnología, trasladándose ya en los hogares al volver de clase.

Sin embargo, en pleno 2026, estas dinámicas han dejado de concernir únicamente a los alumnos para pasar a afectar también al profesorado.

En estas últimas semanas han nacido los llamados “curis”, cuentas anónimas que difunden memes, insultos, rumores, fotografías sin consentimiento y contenidos humillantes, están extendiendo el acoso más allá de las aulas.

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza del País Valencià (STEPV) advierte de que estas conductas no son “simples bromas juveniles”, sino posibles faltas graves de convivencia e, incluso, delitos, y reclama a la Conselleria de Educación un protocolo específico frente al ciberacoso contra el profesorado.

Rubén Navas Giménez, profesor de Filosofía, portavoz y miembro del Secretariado Nacional de STEPV en la provincia de Alicante, asegura a EL ESPAÑOL que la convivencia en los centros educativos “está sufriendo más conflicto” desde hace años.

El sindicato ha detectado agresiones físicas contra docentes, pero también una violencia digital que alcanza tanto al alumnado como al profesorado.

“Desgraciadamente, la convivencia de las aulas es cada vez más complicada”, explica Navas. Para el sindicalista, además de ser una forma de burla entre adolescentes, los “curis” se convierten en una herramienta que amplifica insultos, humillaciones y rumores, favorece el anonimato de quienes los difunden y multiplica el impacto emocional sobre las víctimas.

Del aula a las redes

STEPV denuncia que muchos de estos contenidos tienen un componente sexista, racista u homófobo y que, en numerosas ocasiones, se dirigen especialmente contra las alumnas. El sindicato reclama reforzar la coeducación y la cultura de la paz en los centros, entendidas como la educación en igualdad, la no violencia y la resolución pacífica de los conflictos.

“Muchas veces hay un conflicto en el aula y, como no se puede resolver porque no tenemos tiempos ni mecanismos, los alumnos se van a casa y hacen esos memes, esos insultos”, señala Navas. Para el portavoz, la falta de recursos y de espacios para gestionar los conflictos favorece que estos terminen trasladándose a las redes sociales.

El sindicato también advierte de que el profesorado se siente desprotegido ante esta violencia digital. Fotografías tomadas en clase sin consentimiento, publicaciones que ridiculizan a docentes o comentarios difamatorios pueden tener, según STEPV, consecuencias psicológicas y profesionales muy graves.

“Es una forma de violencia digital contra el profesorado”, afirma Navas, quien insiste en que el uso de tecnologías, redes sociales e inteligencia artificial exige límites y regulación. “Tenemos que regular estos espacios que no son físicos para poder poner límites que tienen que ver con la tolerancia o el insulto”, añade.

Polarización

Algunos docentes han trasladado al sindicato que los adolescentes hablan cada vez más de política, preguntan por el voto de los profesores y utilizan en las aulas expresiones racistas u homófobas.

Navas defiende que la política debe estar presente en el aula, pero distingue entre el debate democrático y los discursos de odio. “La política es la forma en que nos organizamos y en las aulas tenemos que educar a ciudadanos del siglo XXI”, sostiene. “Lo que estamos viendo no es política, sino discursos de odio contra colectivos, racistas y homófobos”.

El sindicalista critica la instrucción de la Conselleria a los inspectores educativos sobre la denominada neutralidad ideológica en las aulas, que STEPV interpreta como una forma de supervisión ideológica. Para Navas, evitar determinados temas no protege al alumnado: “Si no los trabajas en el aula, los alumnos los trabajan viendo fake news”.

“Los niños son como esponjas: absorben toda la información”, explica. “Si no puedes trabajar en el aula esa cultura democrática y esos valores humanos, ellos solo se enseñan de una parte, que son las redes, con algoritmos diseñados por extremistas”.

Menos alumnos, más convivencia

Entre las medidas que reclama STEPV figura la reducción de las ratios en las aulas. El sindicato considera que trabajar con grupos más pequeños permitiría al profesorado atender mejor los conflictos y prevenir situaciones de acoso antes de que escalen.

“Cuando tenemos menos alumnos podemos trabajar más con ellos para trabajar este tipo de cosas”, argumenta Navas. Sin embargo, denuncia que la Conselleria de Educación "no está mejorando las condiciones para hacerlo".

El portavoz también vincula la pérdida de respeto hacia el profesorado con la erosión de su autoridad como referente. “La autoridad en el sentido de persona referente se está perdiendo”, afirma. “Esos discursos y esos decretos de la Conselleria quitan autoridad al profesorado y alimentan las redes”.