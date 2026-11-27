La Guardia Civil de Alicante celebra su tradicional concurso de dibujo infantil para ilustrar su felicitación navideña

La Guardia Civil de Alicante celebra la duodécima edición de su concurso de dibujo navideño, dirigido a niños y niñas que cursen Educación Infantil o Primaria en cualquier centro escolar de la provincia, para ilustrar la felicitación oficial de Navidad de la Comandancia.

Este año, el certamen tiene como temática especial el 25.º aniversario de la creación del Servicio Marítimo Provincial, una especialidad del instituto armado que llegó a Alicante en 2001 y que desde entonces se encarga de vigilar las aguas de la provincia.

El plazo para presentar los dibujos permanecerá abierto hasta el próximo viernes 4 de diciembre de 2026, incluido. Los participantes podrán enviar sus creaciones tanto a través de sus centros escolares como de forma individual desde casa.

Desde hace doce años, la Comandancia organiza este concurso con el objetivo de acercar la labor de los agentes a los más pequeños y conocer la imagen que estos tienen de la Guardia Civil a través de sus dibujos.

La iniciativa suele reunir alrededor de un millar de trabajos en cada edición. El pasado año participaron 841 alumnos de 39 centros educativos distintos de la provincia.

Los tres premios recayeron en un niño de cuatro años del Colegio Sagrado Corazón Hermanos Maristas de Alicante, un alumno de siete años del Colegio Cardenal Belluga de Dolores y una niña de once años del Liceo Francés Internacional de El Campello.

Aunque en esta edición se valorarán especialmente las creaciones relacionadas con el Servicio Marítimo, la temática no será un requisito obligatorio. Los pequeños artistas tendrán libertad para representar a los agentes, los vehículos de sus especialidades favoritas o el trabajo que desempeña la Guardia Civil en sus municipios.

El jurado valorará la originalidad, la creatividad y la dificultad de las obras en relación con la edad de sus autores.

Premios y categorías





El concurso se divide en tres categorías: Educación Infantil; alumnos de 1.º, 2.º y 3.º de Primaria; y estudiantes de 4.º, 5.º y 6.º de Primaria.

Se elegirá un ganador por cada categoría, que recibirá un lote de artículos de dibujo. Los tres premiados serán invitados, junto a sus familiares o representantes de sus centros educativos, a la entrega de premios que tendrá lugar en la Comandancia durante la segunda quincena de diciembre.

El dibujo seleccionado servirá para ilustrar la postal navideña oficial de la Guardia Civil de Alicante y será expuesto en las instalaciones de la Comandancia.

Cómo participar





Cada alumno podrá presentar un único dibujo, realizado sobre una de las caras de un folio de tamaño A4, en posición vertical u horizontal y con libertad para elegir la técnica artística.

En el reverso deberán figurar el nombre y los apellidos del autor, su edad, curso y grupo, centro educativo, localidad, teléfono y correo electrónico de contacto.

Los trabajos deberán escanearse por ambas caras y enviarse al correo electrónico opcalicante.guardiacivil@gmail.com, indicando en el asunto "XII Concurso dibujo Guardia Civil".

Los participantes deberán conservar los dibujos originales para entregarlos en caso de resultar seleccionados. Y no se admitirán aquellos trabajos que incumplan los requisitos de formato o no incluyan todos los datos solicitados.