Estudiantes de Alicante se unen contra el acoso escolar en una semana por la convivencia

El Limonar International School Villamartín (ELIS Villamartín) ha celebrado diferentes actividades de sensibilización y prevención del acoso escolar dirigidas a fomentar el respeto por las diferencias, promover la convivencia y concienciar al alumnado sobre la importancia de no permanecer en silencio ante situaciones de bullying.

Bajo el lema Break the Silence (‘Rompe el silencio’), alumnos de diferentes etapas han participado en propuestas que han combinado reflexión, creatividad y participación colectiva, con especial énfasis en la necesidad de reconocer comportamientos de acoso, comunicarlos y entender que actuar ante ellos resulta fundamental para proteger a quienes puedan estar sufriéndolos.

Una de las acciones más visibles ha sido el Odd Socks Day o Día de los Calcetines Desparejados, en el que alumnos, docentes y empleados han acudido al centro con calcetines diferentes y llamativos como puesta en valor de la diversidad. La iniciativa ha buscado transmitir de una manera sencilla y cercana que las diferencias individuales forman parte de la identidad de cada persona y deben ser reconocidas y respetadas.

El Consejo de Estudiantes ha impulsado además un espacio en el patio en el que toda la comunidad educativa ha podido dejar mensajes positivos dedicados a compañeros, profesores y otros miembros del centro, destacando aquello que valoran de ellos. La actividad ha permitido reforzar la aceptación mutua, el reconocimiento y el sentimiento de pertenencia a una comunidad acogedora e inclusiva.

Actividad de calcetines desparejados en ELIS Villamartín. El Limonar ELIS Villamartín

‘Break the Silence'

El lema de esta edición también ha tomado forma a través de un gran mural colectivo. Los alumnos han elaborado piezas de cartulina a modo de ladrillos que, unidas, han construido el mensaje Break the Silence, simbolizando la responsabilidad compartida de toda la comunidad educativa frente al acoso.

La programación se ha completado con presentaciones y actividades educativas sobre qué es el bullying, cómo identificarlo y qué hacer ante una posible situación de acoso, incidiendo especialmente en la importancia de comunicar lo que ocurre y pedir ayuda tanto cuando se sufre directamente como cuando se observa que puede estar afectando a otra persona.

Asimismo, los alumnos de Bachillerato han abordado situaciones de acoso que pueden producirse fuera del entorno escolar, como en la universidad o en el ámbito laboral, analizando diferentes casos y los distintos puntos de vista de las personas implicadas para reflexionar sobre cómo actuar ante ellos.

El centro ha organizado asimismo asambleas y espacios de conversación en pequeños grupos, planteados para que los estudiantes hayan podido expresar cómo se sienten, compartir inquietudes, analizar posibles problemas de convivencia y reflexionar conjuntamente sobre soluciones y formas de apoyarse entre compañeros.

Con estas actividades, ELIS Villamartín ha buscado abordar la prevención del acoso no únicamente desde la transmisión de normas, sino también desde el desarrollo de habilidades como la empatía, la comunicación, la responsabilidad individual, el respeto y la capacidad de actuar ante situaciones injustas, favoreciendo que el alumnado participe activamente en la construcción de un entorno escolar seguro.

Tradición educativa británica

Como colegio internacional británico, ELIS Villamartín se ha sumado a la Anti-Bullying Week, celebrada este año del 16 al 20 de noviembre en el Reino Unido bajo el lema Break the Silence. La campaña, coordinada por la Anti-Bullying Alliance (ABA), ha animado a niños, jóvenes y adultos a hablar sobre el acoso, escuchar y actuar conjuntamente para evitar que el silencio favorezca el mantener estas situaciones.

De este modo, la Semana contra el Acoso Escolar ha permitido reforzar en ELIS Villamartín un trabajo de convivencia que ha implicado directamente a los propios estudiantes y ha puesto el foco en la importancia de que toda la comunidad educativa contribuya activamente a prevenir el acoso y a construir relaciones basadas en el respeto.

"Es fundamental romper el silencio, alzar la voz y permanecer unidos. No es necesario ser víctima de acoso para marcar la diferencia. Apoyar a alguien, plantar cara al acoso y contribuir al cambio es esencial, porque tu voz puede cambiar la vida de otra persona", explica Louise Procter, docente coordinadora de esta iniciativa.