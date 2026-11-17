El Parque Científico de Alicante gana el premio de APTE a la mejor práctica por incorporar a la ciudadanía a la innovación

El Parque Científico de Alicante (PCA) de la Universidad de Alicante (UA) ha obtenido el primer premio en la XIII edición de los Premios a la Mejor Práctica en Parques Científicos y Tecnológicos, que concede la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) por su iniciativa 'Innovar con la sociedad civil', desarrollada en el marco del proyecto europeo CO-VALUE.

El PCA comparte el primer puesto con Espaitec, el Parque Científico y Tecnológico de la Universitat Jaume I, premiado por su iniciativa 'Newsletter Talento Espaitec'. Los galardones se entregaron el pasado 10 de noviembre en Reus, durante la clausura de la XXIV Conferencia Internacional de APTE, organizada junto a REDESSA.

CO-VALUE, financiado por el programa Horizonte Europa, pone a prueba en Alicante y en la región italiana de Emilia-Romaña distintas formas de incorporar la experiencia de la ciudadanía al trabajo de investigadores y empresas.

El objetivo es que las personas que podrían utilizar un producto o servicio puedan ayudar a definir qué necesidades debe atender y participar en su diseño. El PCA forma parte del consorcio europeo y contribuye a aplicar este modelo de colaboración en Alicante. El proyecto también contempla la formación de investigadores y profesionales para que puedan incorporar la participación ciudadana a su trabajo.

La conferencia reunió los días 9 y 10 de noviembre a 40 representantes de parques y otras entidades de España y de otros países en REDESSA Tecno – Tecnoparc Reus. Las mesas de trabajo abordaron cuestiones como la gestión compartida de la energía, la colaboración público-privada para desarrollar distritos de innovación y la formación que necesitan los jóvenes para incorporarse a las empresas de su territorio. También se debatió cómo ayudar a las ‘startups’ a crecer facilitándoles el acceso a empresas que puedan probar y comprar sus productos y servicios.

Del taller celebrado durante el encuentro surgió el 'Manifiesto de Reus por los Parques Científicos y Tecnológicos del Futuro'. El documento recoge cinco compromisos: innovar respetando el entorno natural, integrar los parques en ciudades donde se pueda vivir y trabajar, conectar a empresas y entidades para que puedan crecer, ofrecer formación adaptada a las necesidades del territorio y hacer que la actividad de los parques sea relevante para la sociedad.

Este último compromiso conecta con la práctica premiada al PCA. En CO-VALUE, la ciudadanía participa desde el diseño de las soluciones y aporta su experiencia para que los resultados de la investigación puedan responder mejor a necesidades concretas.