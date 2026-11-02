Profesores de Alicante avisan de la posibilidad de volver a la huelga indefinida pese a haber perdido "más de 2.000 euros"

El conflicto educativo en la Comunitat Valenciana sigue abierto. La huelga indefinida convocada el pasado mayo por STEPV, CCOO y UGT está suspendida desde junio, pero no desconvocada, y los sindicatos advierten de que pueden reactivarla “en cualquier momento” si la Conselleria de Educación no retoma la negociación sobre las reivindicaciones pendientes.

En Alicante, el coordinador provincial de STEPV, Rubén Navas, explica a EL ESPAÑOL que la movilización no fue solo por salarios, sino por un "conjunto de carencias" que el nuevo curso no ha resuelto como ratios, plantillas, inclusión, infraestructuras y burocracia. “La huelga está suspendida, no desconvocada. En cualquier momento la podemos reactivar, muchos hemos perdido dinero, yo mismo más de 2.000 euros, pero aún así no descartamos volver”, asegura con sinceridad.

Medidas

La Conselleria pactó con ANPE y CSIF una subida salarial progresiva que alcanzará los 200 euros mensuales en enero de 2028. El primer tramo, de 75 euros, se aplicó en la nómina de septiembre de 2026; el segundo, de otros 75 euros, llegará en enero de 2027; y el último, de 50 euros, en enero de 2028.

STEPV, CCOO y UGT rechazaron ese acuerdo por considerarlo "insuficiente" y por estar escalonado hasta 2028. Navas calcula que, una vez descontados impuestos y cotizaciones, el profesorado apenas notará la mejora: “Sobre los 75 euros brutos, quedan unos 50 netos al mes. A final de año, unos 700 euros netos. En dos décadas hemos perdido más de 400 euros al mes de poder adquisitivo. La subida no compensa lo perdido”.

El sindicato reclama además la recuperación de las pagas extras al 100%, que considera una deuda histórica de la administración. “Las pagas extra están al 86% desde 2010. Es una deuda que la Generalitat tiene con nosotros y que no se ha recuperado”, denuncia.

Una promesa que no llega

En materia de ratios, la Conselleria anunció un plan de reducción progresiva que prevé bajar de 25 a 22 alumnos en Primaria, de 30 a 25 en ESO y de 35 a 28 en Bachillerato, con un calendario que se extiende hasta 2031-2032.

Navas no ve avances reales este curso. “Este año no ha bajado nada. La ratio media en Primaria sigue en 25 y en Secundaria en 30. La reducción se promete para dentro de cinco o seis años, pero no hay nada concreto ahora”, explica.

El coordinador denuncia además que la realidad de las aulas "supera las cifras oficiales por la matrícula sobrevenida". “Hay aulas con 27 o 28 alumnos en Primaria y hasta 32 en Secundaria por la incorporación de nuevo alumnado a lo largo del curso. Las ratios oficiales no reflejan la realidad”, asegura.

Inclusión

Uno de los puntos que más preocupa al sindicato es la inclusión educativa. Navas explica que el problema no es solo la ratio, sino la falta de personal especializado. “En los centros de educación especial, la ratio es de 6 alumnos por aula, pero falta personal. En los centros ordinarios, el alumnado con necesidades educativas especiales necesita apoyos que no llegan”, detalla.

El sindicato reclama más maestros de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, así como más personal de atención educativa. “No basta con reducir la ratio si no hay quien atienda al alumnado que lo necesita. La inclusión requiere recursos humanos, no solo declaraciones”, sentencia.

Burocracia e infraestructuras

La reducción de la burocracia fue uno de los pocos acuerdos que la mesa sectorial logró cerrar, aunque el sindicato considera que queda mucho por hacer. “Se ha avanzado algo, pero seguimos dedicando horas a informes y trámites que no aportan nada a la docencia”, explica Navas.

En infraestructuras, la situación es crítica en muchos centros de la provincia. “Hay colegios con goteras, sin climatización, con aulas deterioradas. La inversión anunciada no llega a todos los centros ni con la rapidez necesaria”, denuncia.

Huelga de tres días en enero

Los sindicatos mantienen abierta una consulta al profesorado sobre una propuesta de movilizaciones para los próximos meses, con la posibilidad de convocar una huelga de tres días en enero o febrero de 2027.

Navas avanza que la respuesta de la base será clave para decidir el calendario. “Estamos valorando una huelga de tres días en enero. La participación en la consulta y la presión en la calle determinarán si la reactivamos o no”, explica. Hasta el momento, está confirmada la participación en la huelga general del próximo 11 de noviembre y una concentración en las tres capitales de la Comunitat Valenciana el próximo 12 de diciembre.

El sindicato también prepara una campaña de fotos en los centros para visibilizar las carencias. “Queremos que la sociedad vea lo que pasa en las aulas: las ratios, las goteras, la falta de personal. No es solo un conflicto salarial, es una lucha por la calidad de la educación pública”, concluye.