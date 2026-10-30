Una de las aulas de un instituto de Alicante. Archivo

Fin a las excursiones escolares por el miedo de los profesores a las denuncias: "No podemos cubrir las carencias del sistema"

Sin viajes de clase hasta nuevo aviso. Esta es la premisa que se repite en varios centros educativos de toda España y también de la Comunitat Valenciana.

A las reivindicaciones para unas mejores condiciones laborales y mejores salarios se ha sumado la condena de dos profesores por homicidio por imprudencia profesional.

En marzo de 2022, un joven de 17 años de Zaragoza muere en un viaje escolar en Bélgica tras permanecer solo en el hotel a pesar de estar enfermo. Tras deambular por las habitaciones, cayó finalmente por las escaleras, siendo hallado sin vida al regreso de los profesores.

En el juicio, previsto para enero de 2027, se solicita cuatro años de prisión para ambos docentes por el fallecimiento del alumno. Una noticia que ha reactivado el hartazgo de los profesores de toda España y especialmente de la Comunitat Valenciana, quienes denuncian sentirse solos y desprotegidos ante una responsabilidad "excesiva" en las excursiones escolares.

Desde el sindicato UGT de Alicante denuncian que se pide al personal docente que dedique tiempo y asuma responsabilidades adicionales "sin una compensación económica ni horaria adecuada".

En una conversación con EL ESPAÑOL, Antonio Talavera, coordinador del sindicato en la provincia, asegura que los docentes de la provincia de Alicante no realizarán excursiones hasta resolver garantizar su seguridad: "Pedimos que las actividades complementarias tengan una cobertura legal y jurídica más amplia".

A lo que añade: "La buena voluntad del profesorado no puede seguir cubriendo las carencias del sistema. La decisión de no asumir voluntariamente estas actividades también expresa ese hartazgo y debe entenderse en el contexto de las movilizaciones y reivindicaciones que venimos planteando".

Entre las principales reivindicaciones figura la petición a Consellería para negociar dichas condiciones: "La Conselleria debe sentarse a negociar, reconocer esa dedicación y garantizar condiciones adecuadas en este aspecto y en todos los que se han venido, reclamando con motivo de la huelga docente que arrastramos desde mayo", alega el comunicado del sindicato.

"Es insostenible que la Conselleria esquive la negociación y nos dé largas una y otra vez. Defender los derechos laborales del profesorado también es defender la calidad de la educación pública", añade.

Por último, desde UGT apelan a "evitar que este debate se convierta en un enfrentamiento entre familias, alumnado y profesorado". "Lo que hay detrás es un malestar por las condiciones laborales ya que se pide al personal docente que dedique tiempo y asuma responsabilidades adicionales sin una compensación económica ni horaria adecuada", concluye el comunicado.