La polarización política llega a los institutos de Alicante: "Discuten y nos preguntan a quién vamos a votar"

El inicio del curso escolar ha vuelto a poner de manifiesto las necesidades reales de los centros educativos. Según advierte Luis Juan, docente de Filosofía en el IES 8 de Marzo de Alicante, los verdaderos problemas que azotan diariamente a las aulas giran en torno a la convivencia y al bienestar del alumnado.

"En los centros se suceden de forma recurrente episodios de acoso escolar (bullying), casos de suicidio en el ámbito escolar y ataques al profesorado", situaciones críticas que "no están recibiendo ningún recurso extra por parte de la Administración".

Frente a esta carencia de medios, la Generalitat anunció en agosto que los inspectores vigilarían la "neutralidad ideológica" en las aulas. Una medida que el docente califica de "innecesaria e inoperante", subrayando que la comunidad educativa "no padece conflictos ideológicos de esa índole, sino urgencias humanas y de gestión que quedan desatendidas".

A la falta de atención al acoso escolar se le suma el deterioro de las condiciones de enseñanza.

El curso ha arrancado con "ratios elevadas" que no se han reducido y con problemas de infraestructura patentes, como la falta de climatización, habiéndose instalado aire acondicionado únicamente en seis aulas del instituto.

Las denuncias de Juan continúan señalando que la matrícula sobrevenida a mitad de septiembre ha saturado aún más los centros, obligando a habilitar grupos adicionales sin el respaldo de una reducción de la carga burocrática ni la ayuda prometida para modernizar las instalaciones.

La 'shitstorm' digital

El clima de crispación social y política exterior está penetrando progresivamente en las aulas. A pesar de que el profesorado mantiene una estricta neutralidad profesional "sin hacer partidismo ni revelar sus preferencias electorales", el alumnado formula de manera recurrente preguntas sobre la filiación política de los docentes. "No paran de preguntarnos a quién vamos a votar el 29N", asegura Juan.

Analizando el fenómeno desde la perspectiva filosófica, el profesor acude al concepto de shitstorm (tormenta de indignación y ruido digital) teorizado por el filósofo Byung-Chul Han. Lo que se vive en los institutos es el reflejo de una "sociedad profundamente polarizada" cuya dinámica de enfado se contagia a la gente joven.

De este modo, los estudiantes terminan enfrentándose en las aulas por cuestiones políticas que a menudo no comprenden del todo, impulsados no por el entorno familiar o docente, sino por el entorno de odio y crispación al que están expuestos a través de las redes sociales. "Es algo que vemos cada vez más a menudo, los alumnos discuten entre ellos por cuestiones políticas que muchas veces desconocen", asegura.

Movilizaciones docentes

Ante esta coyuntura, el profesorado de la Comunitat Valenciana está llevando a cabo concentraciones semanales los jueves a las puertas de los institutos, planteando posibles cortes de tráfico como medida de protesta.

El Instituto 8 de Marzo en una movilización reciente en Alicante. Cedida

Sin embargo, desde el ámbito docente se establece un "rechazo categórico a cualquier brote de violencia callejera". Ante los altercados protagonizados por menores en ciudades como Barcelona, el colectivo educativo aclara que dichas actuaciones no guardan relación con las reivindicaciones de la comunidad escolar ni cuentan con el respaldo de profesores o sindicatos estudiantiles, pues se trata de estallidos donde la violencia es un fin en sí mismo e instrumentaliza la causa educativa.