El gran 'sorpasso' femenino en las aulas valencianas choca contra el techo de cristal de la investigación universitaria

El mapa educativo de la Comunitat Valenciana ha experimentado una transformación estructural a lo largo de la última década, definida por una clara feminización de las aulas y un rendimiento académico donde las mujeres superan de forma sistemática a los hombres en todas las etapas formativas. Sin embargo, la radiografía detallada de los últimos datos del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana actualizados a 2026 revela que esta incontestable ventaja en las etapas tempranas y medias no se traduce con la misma intensidad en los puestos de máxima responsabilidad e investigación dentro del sistema de educación superior.

El punto de partida de esta mutación social comienza en las etapas más tempranas del sistema educativo, donde se observa un cambio de modelo en las familias valencianas. En el curso 2011-2012, la tasa neta de escolarización entre los niños de 0 a 2 años apenas alcanzaba el 22,2%. Trece años después, durante el curso 2024-2025, esta cifra se ha situado en el 47,1%, duplicando con creces la presencia de los más pequeños en los centros educativos de primer ciclo de educación infantil.

Este incremento, motivado por el despliegue de la gratuidad y el incremento de plazas públicas, ha supuesto un punto de inflexión para la conciliación laboral y el desarrollo temprano del alumnado, marcando el inicio de una trayectoria académica cada vez más prolongada.

A medida que se avanza en el itinerario escolar, emergen las primeras grietas en la progresión según el sexo del alumnado, mostrándose un mayor grado de rezago entre los varones. En la educación secundaria obligatoria, la tasa de idoneidad -el porcentaje de estudiantes que cursa el nivel que le corresponde estrictamente por su edad- muestra una caída generalizada pero significativamente más acentuada en los alumnos. Al llegar a los 15 años, únicamente un 72% de los jóvenes valencianos se encuentra en el curso que le atañe, mientras que en el caso de las alumnas la cifra roza el 78%.

Esta brecha de más de cinco puntos porcentuales constata que los varones sufren una tasa de repetición de curso notablemente superior en la ESO, consolidando una dinámica de retraso acumulado que condiciona sus opciones de continuidad formativa.

Esta diferencia en el éxito escolar durante la adolescencia desemboca de forma inevitable en las cifras de abandono temprano de la educación y la formación. Aunque la tasa global de abandono en la Comunitat Valenciana ha registrado un descenso continuado desde los máximos de la crisis económica de 2011, recortando casi quince puntos en quince años, la brecha de género permanece inalterada como un problema estructural.

En 2025, el porcentaje de hombres de entre 18 y 24 años que abandona prematuramente el sistema sin haber completado la segunda etapa de secundaria se sitúa en el 17,1%, frente a un 11,3% registrado entre las mujeres. A pesar de los esfuerzos presupuestarios e institucionales, los varones siguen abandonando los estudios en una proporción casi un 50% superior a la de sus compañeras.

La consecuencia directa de un menor abandono y de una mejor tasa de idoneidad durante la etapa escolar es un 'sorpasso' femenino sin precedentes en la formación superior. En la franja de edad comprendida entre los 25 y los 34 años, más del 58% de las mujeres valencianas ostenta una titulación universitaria o de formación profesional superior, frente a poco más del 46% registrado entre los varones de su misma generación. La ventaja de más de doce puntos porcentuales evidencia una mayor sobrecualificación de las mujeres jóvenes en el mercado formativo, invirtiendo de manera definitiva la brecha histórica de género en el acceso a los estudios de mayor nivel académico.

El dominio de la presencia femenina no solo se limita al alumnado, sino que se extiende masivamente al cuerpo docente de la enseñanza no universitaria. En las etapas de educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional y enseñanzas de régimen especial, la docencia se ha consolidado como una profesión fuertemente feminizada en la Comunitat Valenciana. Las mujeres representan aproximadamente el 70% del total de las plantillas de profesorado en los centros educativos de la autonomía, dejando a los docentes varones en un escaso 30%.

Esta hegemonía evidencia quién sostiene el peso del modelo pedagógico y de acompañamiento educativo durante la infancia y la juventud.

Sin embargo, el escenario cambia de manera drástica al elevar la mirada hacia la cúspide de la carrera académica y de investigación. Al analizar los datos del Personal Docente e Investigador (PDI) en las universidades valencianas, la amplia ventaja femenina desaparece y el sistema regresa a una situación de paridad o ligero predominio masculino, donde las profesoras e investigadoras representan entre el 48% y el 50% del total. El hecho de que una generación donde el 60% de las graduadas universitarias son mujeres termine reduciendo su presencia al 50% en los claustros de educación superior refleja la existencia de un obstáculo invisible.

La menor progresión en la carrera académica universitaria sugiere la persistencia de condicionantes en la concatenación de acreditaciones, la estabilización de plazas y la conciliación durante la etapa investigadora, frenando el impacto real que el éxito femenino en las aulas debería proyectar sobre la primera línea de la ciencia y la docencia superior.