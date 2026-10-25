Daniel, 23 años: "La beca en Reino Unido ya supera el sueldo de un ingeniero júnior en España"

Con apenas 23 años, el alicantino Daniel Pastor es el mejor Ingeniero Júnior en los Premios Talento de las Telecomunicaciones 2026 de la Comunitat Valenciana. Tras graduarse en la Universidad de Alicante (UA), dio el salto a la Universidad de Strathclyde, en Glasgow (Escocia).

Aquel cambio supuso pasar de un equipo de cuatro investigadores en Alicante a integrarse en un grupo internacional de 80 científicos. Una decisión llena de incertidumbre y condicionada por la dura realidad de la ciencia en España.

"Cuando llegó la oferta lo recuerdo con muchas dudas de decir: 'Es un grupo de investigación muy grande, no sé si voy a dar la talla', el síndrome del impostor que se dice", confiesa Daniel a EL ESPAÑOL.

A las dudas profesionales se sumó el coste emocional de alejarse de su entorno. "En lo personal soy una persona bastante familiar, me gusta estar mucho con mi madre, tengo una hermana de 5 años y el decir: 'Buah, me voy cuatro años y no la voy a poder ver crecer' es apostar todo al rojo", cuenta.

Sin embargo, tras dar el paso, no tiene dudas sobre su elección. "Fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, porque en España la carrera investigadora está muy difícil a día de hoy", reflexiona.

"A mí me hubiera encantado ser capaz de quedarme en España y este conocimiento que estoy generando, estos sensores que estoy diseñando, poder decir: 'Son para España'. Y ahora mismo tengo que decir que son para Reino Unido", lamenta Pastor.

Su salto forma parte ya de los que tienen que acostumbrarse a un Reino Unido fuera de la Unión Europea, lo que implica tramitar la Student Route Visa. Pese a ello, remarca las facilidades recibidas. "Si mandaba un correo pidiendo ayuda porque tuve que sacarme un visado, me contestaban a los 30 segundos", asegura.

El ingeniero subraya la diferencia abismal de recursos entre ambos países. "Me he dado cuenta de que el conocimiento que tenemos en España está superbién valorado fuera, porque fuera lo que hay es mucho dinero y por eso la investigación funciona tan bien", explica.

Esa abundancia económica permite dinámicas de ensayo y error inalcanzables en el sistema español. "Si diseño un sistema que me puede costar X dinero y no me funciona, no me preocupo: me puedo diseñar otro hasta que funcione", señala.

Coste de la vida, más barato

Por contra, destaca la solidez teórica con la que viajan los profesionales españoles. "En España salimos con un pensamiento crítico, ya que nuestra formación es bastante más teórica, lo que hace que estemos mucho más preparados y se nos valore tan bien fuera", recalca.

En el plano económico personal, Pastor califica el contraste de impactante. "El coste de la vida yo te diría que es menor en Escocia que en España a día de hoy", sostiene.

Daniel recuerda una anécdota haciendo la compra en el supermercado Aldi junto a su madre al llegar a Escocia. "Aquí haces la compra por tres cifras y yo allí hice la compra por dos cifras. Mi madre se quedó a cuadros", relata.

Beca vs. sueldo júnior

Gracias a sus ingresos por el trabajo como investigador, libre de impuestos bajo su visado de estudiante, disfruta de una estabilidad financiera inalcanzable para la mayoría de jóvenes graduados en España.

"Actualmente estoy viviendo solo. Pago mi alquiler, hago mi compra, pago mi luz, internet, móvil, salgo con mis amigos, pago mi gimnasio y aún me da para ahorrar", detalla con rotundidad.

"Aquí en España el sueldo es bastante menor. A pesar de que lo mío es un estipendio, la propia beca ya es mayor que el sueldo de un ingeniero júnior recién graduado en España", añade Pastor.

Salir y ganar

Ante esta realidad, anima a otros jóvenes talentos a perder el miedo a salir al extranjero. "Si ponemos en una balanza lo que puedes ganar y perder, desde mi experiencia personal he tenido muchas más ganancias que pérdidas", afirma.

Eso sí, puntualiza que para acceder a este tipo de becas de élite, explica que se requiere iniciativa y bagaje previo. "Necesitas ponerte en contacto con el investigador principal, matizar un plan de investigación y contar con un currículum previo", indica.

En su caso, su etapa en la Universidad de Alicante le permitió acudir a congresos y publicar en revistas indexadas. "El tener un pequeño currículum investigador y ser capaz de abrir una línea de investigación nueva te abre las puertas", apunta.

El premio al esfuerzo

Daniel concluye con un mensaje de aliento para la juventud investigadora. "A veces tenemos el síndrome del impostor, pero si tienes un sueño y realmente lo quieres, si lo trabajas, cualquiera es capaz de conseguirlo", subraya.

"Si yo estoy donde estoy, cualquier persona joven como yo, con un poquito de esfuerzo, dedicación, ilusión, responsabilidad y disciplina, es capaz de conseguirlo", remata el galardonado científico alicantino.