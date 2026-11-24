Jason pasa con su carrito por delante de uno de los murales de PichiAvo en Vice City. Rockstar

En la capital del vicio, el arte de dos creadores de la Comunitat Valenciana luce esplendoroso. Juan Antonio y Álvaro son el dúo Pichiavo y han conseguido que sus grafitis aparezcan en Grand Theft Auto VI. Un reconocimiento más en una exitosa carrera por la que valoran que se haya escogido a artistas reales para este mundo digital: "Nos tratan como creativos".

Contentos por poder hablar al fin de su implicación en el mayor lanzamiento cultural de la historia, con una recaudación superior a los 3.700 millones de dólares solo el día de su estreno, cuentan a EL ESPAÑOL que "llevamos dos años desde la primera vez que empezamos a hacer todos los diseños para lo que se nos pidió, dos años sin poder compartir nada", confiesa el dúo.

La confidencialidad fue tal que ni entre los propios autores involucrados sabían de la presencia de otros, como el compañero Felipe Pantone: "Entre los artistas que hay, muchos somos amigos, y entre nosotros nadie nos hemos dicho absolutamente nada".

En lugar de delegar los escenarios urbanos a algoritmos de IA para generar grafitis de fondo automatizados, Rockstar decidió apostar por creadores reales de primer nivel internacional. "Creo que a todos los artistas se nos ha tratado como lo que somos, que somos personas creativas, profesionales", destacan PichiAvo sobre el respeto a su trabajo en esta industria.

Ese compromiso humano se ha traducido en un proceso creativo que ha combinado la intervención física de taller con el modelado digital de alta resolución. "Nosotros hicimos el grafiti real y luego hicimos fotos de alta resolución y sobre eso trabajábamos", explican sobre cómo capturaron la textura fiel del espray para la pantalla.

Con los nuevos murales que han hecho para el GTA VI Juan Antonio y Álvaro vuelven virtualmente a las calles de Miami en la que estuvieron pintando en 2015. Su diseño en el barrio de Wynwood, con el de otros artistas es el que ha hecho que la agencia 1xRUN les haya seleccionado para que estén en Stockyard, la réplica digital.

La firma de PichiAvo en uno de los dos murales en GTA VI. Rockstar

"Tuvimos la libertad absoluta y al final lo que quisimos es representar lo nuestro al 100 %", aseguran. Eso sí, no se trata de una recreación de lo ya hecho y ni siquiera están en la misma calle.

En los grandes muros conviven sus figuras grecorromanas que parten de iconos reconocibles como el Laocoonte o el Discóbolo con los trazos de grafiti clásico, acompañadas de guiños como "Vice City", "Stockyard" o un explícito "Hola" escrito en castellano. "Refleja un poco la vibra de lo que es la ciudad; es esa representación de Miami a través del lenguaje del grafiti".

Los artistas abordaron las paredes digitales exactamente igual que sus intervenciones urbanas en el mundo físico. "Nos lo planteábamos como si fuese un boceto para hacer un mural en la realidad", recuerdan sobre la composición.

Su implicación va más allá de los murales exteriores, el juego incorpora lienzos en interiores y hasta la carrocería decorada de un vehículo. Todo ello sin que los propios creadores hubieran visto la integración final en el motor del juego hasta el propio día de estreno: "La primera vez que los vemos implementados es ahora, nosotros no habíamos visto las implementaciones".

Este hito internacional llega tras dos años de intensa trayectoria desde que en 2024 repasaran su primera década en el libro Our Odyssey. En este tiempo han seguido viajando por el mundo para pintar sus inmensos murales y han vuelto a participar este año en las Fallas de Valencia o interviniendo artísticamente en la llamada Finca Roja del cap i casal.

Para PichiAvo, la apuesta artesanal de Rockstar justifica los largos tiempos de desarrollo frente a la inmediatez de la IA. "Van tanto al detalle que por eso el juego es lo que es; las cosas de palacio van despacio, y así da gusto", concluye el dúo.