Tono, maquillador, sobre la escasez de mano de obra en el cine: "Se cobra bien y falta gente que le guste no solo Instagram"

Tono Garzón salió de su Elche natal y acumula una espectacular carrera en el área de maquillaje y efectos especiales. Desde las películas más vistas del cine español como Padre no hay más que uno y La infiltrada a éxitos internacionales como Jurassic World: El Renacer. Este sábado pasa por el Gil-Albert y tiene claro que se necesita gente en el sector audiovisual en España.

Antes de ofrecer una pequeña clase práctica, con plazas ya agotadas, destaca que "falta mano de obra". "El problema es que necesitamos mano de obra de verdad", cuenta el especialista a EL ESPAÑOL.

Garzón marca una distancia clara entre la fascinación estética que generan las redes sociales y las exigencias técnicas que requiere el trabajo en un plató de cine. "Hay mucha gente que entra interesada al maquillaje de efectos por Instagram para hacerse sus maquillajes y sus cosas, y lo que necesitamos es gente que le guste el cine", explica.

Dominar la técnica del maquillaje resulta insuficiente si no va acompañado de una visión global de la cinematografía y del comportamiento dentro de un equipo. "Mi trabajo no es ser maquillador, es ser cineasta. Maquillo para cine y hay que entender y aprender a trabajar en un rodaje, y todo eso lleva tiempo", argumenta.

En este sentido, enfatiza que la formación debe ir orientada al entorno real de trabajo: "No solo saber maquillar sirve, hay que aprender el oficio de maquillaje de cine y es lo que hace falta, un poquito más de gente que quiera aprender el oficio".

Esta escasez de perfiles preparados contrasta con el atractivo económico de la profesión, la cual desmitifica cualquier precariedad de entrada. "Se cobra bien desde prácticamente el principio, ya estás cobrando mejor que en muchos sitios", sostiene Garzón para animar a futuros profesionales.

Al comparar el cine con otros sectores intensivos en esfuerzo, destaca la recompensa financiera y personal que ofrece el entorno audiovisual. "En la hostelería todo el mundo sabe que es un trabajo muy sacrificado. Si te gusta el maquillaje de efectos, el cine es algo que, aunque puede llegar a ser sacrificado, es muy agradecido en todos los aspectos: conoces a mucha gente, se gana bien y te permite vivir bien", recalca.

Auge de rodajes y plataformas

Y si falta gente detrás de las pantallas es porque hay mucho que rodar en España, películas nacionales o series extranjeras. "Con las plataformas y los incentivos fiscales está habiendo más facilidad para hacer escenas; se nota que hay más trabajo", subraya sobre la llegada de grandes producciones y empresas estadounidenses a zonas como Canarias o el País Vasco.

Si Garzón señala la fuerza de regiones en la periferia, también recuerda a quienes buscan iniciarse que la organización de los departamentos artísticos sigue teniendo su núcleo de contratación centralizado. "Por desgracia para los que somos de fuera, el punto de encuentro está en Madrid", aclara.

En la capital es donde vive y también donde forma. Una doble faceta de la que señala con orgullo que "que está funcionando bastante bien" su escuela Universo SFX mientras sigue acumulando títulos que compiten en los Oscar como La sociedad de la nieve o Gladiator 2.

Esos son solo dos ejemplos de una ficha aún mayor. "Si tuviera un hueco un día en mi vida me actualizaría el IMDB, que me falta por meter como 15, 20 o 30 películas", confiesa entre risas.