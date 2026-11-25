Ana Villar es Natalia en el musical 'El otro lado de la cama'. Cedida

"Es una locura ver al público cantar con nosotros": Ana Villar trae el premiado musical de 'El otro lado de la cama'

El otro lado de la cama, la mítica comedia juvenil, se sube a los escenarios y está de gira por España. La actriz valenciana Ana Villar, asegura que "es una locura ver al público cantar con nosotros" antes de llegar este sábado 28 de noviembre a las 20:00 horas a L'Auditori de La Nucía.

"Es todo un reto como actriz y como artista entrar en este proyecto", confiesa Villar a EL ESPAÑOL. "Al final es una película que la gente recuerda con muchísimo cariño; vienen muchos fans y quieres que el público lo pase bien y que no se quede indiferente", razona.

De momento llega tras la buena acogida en Madrid donde han recibido el premio al mejor musical de pequeño formato del año. Y ahora es la provincia de Alicante la segunda parada de un recorrido por todo el país en el que también hará otra parada en su tierra, Valencia, del 31 de marzo al 18 de abril.

"Soy valenciana, de la terreta y me hace una ilusión enorme actuar aquí", admite la actriz, quien celebra el dinamismo del teatro musical fuera de Madrid.

"Siento que estamos en el camino de consolidar este tipo de formatos en más ciudades; la gente es cada vez más consciente de que es necesario y consume teatro musical", agradece Villar.

La película que protagonizaron en 2002 Paz Vega, Ernesto Alterio, Guillermo Toledo y Natalia Verbeke fue un fenómeno que precisamente revitalizó el género musical en España contando con frescura una historia sobre jóvenes y sus relaciones amorosas. Ana encarna precisamente a esta última ya que en esta adaptación se ha decidido rebautizar a los personajes con los nombres reales de los intérpretes.

"Fue una idea maravillosa como guiño y homenaje a los actores que la hicieron en su momento", explica la actriz sobre la idea de Borja Rabanal, el encargado de actualizar el guion original. "Pensó en llamarnos como ellos y para nosotros es un detalle que nos motiva muchísimo".

El montaje cuenta además con la bendición directa de las mentes creativas del largometraje original. El propio director y guionista de la película acudió a ver la función en Madrid para trasladar sus impresiones al elenco.

"Nos dieron un feedback muy bueno", revela Villar. "Es superimportante saber que las personas que crearon esta película tan taquillera vienen a verla y a disfrutarla".

Pese al ritmo ágil de la comedia, la propuesta musical que escribió David Serrano para el cine busca huir del mero espectáculo de lucimiento y apuesta por la verdad interpretativa. El montaje sigue rescatando clásicos del pop en español como el emblemático Dime que me quieres de Tequila con arreglos de Ernesto Fuster que preservan el halo que se imprimió en la película.

"Insistimos mucho en que las canciones no dejan de ser una forma de contar la historia de manera personal e íntima", subraya la intérprete. "Cantamos, pero interpretando siempre el momento de la escena".

Esa cercanía con el espectador desencadena en cada función un ambiente festivo y participativo en la sala. "Notas perfectamente cómo el espectador canta con nosotros desde la butaca". "Son canciones que no pasan de moda, que se las sabe todo el mundo da igual la generación, y de repente se convierte en un tipo de concierto muy emocionante", concluye.