La increíble fotografía de la 'luna cenicienta' en Elda que desafía el engaño de los móviles con IA

Capturar el destello sutil de nuestro satélite exige una preparación exhaustiva. Desde la provincia de Alicante, el fotógrafo Jordi Coy, ha conseguido que la NASA le reconozca en cuatro ocasiones por sus imágenes astronómicas. Y este mes con la llamada "luna cenicienta" suma otra espectacular fotografía a su carrera.

Este fenómeno visual se produce cuando esta pasa a fase creciente o menguante con menos del 20 % de su superficie iluminada por el Sol. "Queda una gran parte a oscuras, cosa que nosotros a simple vista no vemos, pero con la cámara fotográfica, haciendo algunos ajustes en cámara, podemos captar esa zona oscura no visible con gran detalle", explica.

Aunque ha retratado este evento astronómico en diversas ocasiones, el autor destaca que esta vez ha sido "la forma más especial". Para el escenario eligió su rincón favorito: la sierra de Bolón en Elda. Además, la sesión contó con la participación de varios figurantes, entre los que se encontraban dos de sus hermanos.

Incorporar la presencia humana en paisajes nocturnos se ha convertido en una constante dentro del trabajo del fotógrafo. Esta propuesta busca ofrecer dimensión narrativa a la escena y acercar la inmensidad del cosmos al espectador.

"Si no hubiese una figura humana, el espectador no sabría qué tamaño podría tener esa roca, no sabría si tendría 2 metros o 20 metros", razona Coy.

Sin embargo, trabajar con modelos en plena noche supone una complicación técnica añadida. Exige una coordinación constante y el despliegue de iluminación estratégica en el terreno.

"Le añadí esta vez varios puntos de luz artificial para iluminar la escena, cosa que ellos tenían que controlar en ese momento", detalla sobre el operativo en la oscuridad. Estos puntos de luz no solo evitan que los participantes tropiecen, sino que permiten "resolver con exactitud qué hay en esa imagen, iluminar a las personas, al entorno y darle un poco de color".

Pureza técnica y divulgación

El uso de elementos terrestres o figuras humanas genera posturas diversas en los certámenes y portales especializados. Coy aclara que "hay algunos que se dedican simplemente a mostrar el evento astronómico en sí sin nada más, sin paisajes ni nada que interfiera".

No obstante, en otros ámbitos se da prioridad al impacto visual que se genera al contraponer "el tamaño de las personitas junto a una luna enorme".

Más allá de los reconocimientos, el objetivo fundamental del artista es la divulgación astronómica. "Lo que voy buscando es que la gente conozca estos eventos astronómicos, que conozcan la fotografía, que se interesen por todo ello", manifiesta. Para Coy, la mayor recompensa es saber que sus capturas inspiran a otros a "coger una cámara y adentrarse en este mundillo".

El engaño de la IA

Coy reflexiona también sobre la irrupción de la inteligencia artificial generativa y el procesado automatizado en algunos teléfonos móviles que se anuncian con esa falsa capacidad. Aunque reconoce que estos dispositivos pueden servir como "una herramienta para iniciarse" y despertar la curiosidad por la astronomía, critica con dureza la publicidad engañosa de algunos fabricantes.

"Muchos se ayudan de la inteligencia artificial de forma engañosa; un móvil enfocaba hacia una farola y lo captaba como si fuese la Luna, sacaba el detalle y los cráteres. Ahí te das cuenta de que no estás fotografiando algo real", advierte sobre la manipulación digital.

Para el astrofotógrafo, el auténtico valor de la disciplina radica en el esfuerzo físico, la técnica manual y la vivencia sobre el terreno.

"La gracia que yo le veo es todo ese equipo fotográfico que tanto transportamos, que nos cuesta subir montañas con él o con el trípode a cuestas, y mirar por el visor en lugar de llevar una simple herramienta que te cabe en el bolsillo", concluye Coy.