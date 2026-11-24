'Pordentro', el corto alicantino que aspira a los Goya: "Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir de verdad"

¿Cómo reaccionarías si tu padre, con 70 años, te confiesa que se siente mujer? Esa es la pregunta, entre otras, que plantea un documental made in Alicante y aspira a los Goya.

Pordentro no nació de una idea abstracta ni de una voluntad de estar en una conversación de moda. Nació de una historia real que Álvaro G. Company no pudo quitarse de la cabeza. El codirector alicantino, junto a Mario Hernández, ha convertido esa inquietud en un cortometraje que ya está entre los 15 trabajos de ficción preseleccionados para los Premios Goya 2027.

La película narra la historia de Elías, un hombre mayor que, tras la muerte de su mujer, decide por fin vivir como siempre ha querido hacerlo: como una mujer. Pero Pordentro no se queda en el gesto. Habla de lo que cuesta ser uno mismo, del miedo, de la familia y de la empatía cuando la realidad de una persona rompe la imagen que los demás tenían de ella.

El inicio

Álvaro G. Company trabaja en la publicidad y dirige Acords Films, pero el cine ha estado "siempre en mi vida", como él mismo recuerda en una conversación con EL ESPAÑOL. De hecho, empezó haciendo cortos antes de dedicarse profesionalmente a la publicidad. La experiencia en hospitales, grabando vídeos para distintas instituciones, fue la que puso sobre la mesa la historia que acabaría dando forma a Pordentro.

Durante uno de aquellos rodajes conoció a una mujer trans en una fase terminal de su enfermedad. Uno de sus sueños había sido ser actriz y, al participar en aquel vídeo, sintió que lo había cumplido. “Nos dijo que le habíamos hecho cumplir su sueño porque le habíamos dejado ser actriz en el último momento de su vida”, recuerda Company.

Al día siguiente volvió a visitarla. Habló con ella y descubrió que había hecho la transición muy tarde, después de haber tenido una pareja y un hijo. Cuando decidió vivir su identidad, parte de su entorno la dejó de lado. Tuvo que mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo.

“Yo me puse en la piel del hijo y pensé: ¿qué habría hecho yo?”, explica el codirector. Esa pregunta es el corazón del corto. No hay un villano ni un héroe. Hay una hija y un padre, dos personas con sentimientos encontrados, con una historia común y con una conversación que en ocasiones resulta incómoda e incluso dolorosa.

“Una cosa es opinar sobre una historia ajena y otra muy distinta es que te pase a ti”, reflexiona Company. “Con este corto, queremos que el espectador termine haciéndose preguntas sobre cómo actuaría”.

Una realidad invisible

El trabajo aborda la identidad de género desde una edad que casi nunca aparece en la ficción española. El cine ha hablado mucho de personas jóvenes LGTBIQ+, pero la tercera edad sigue siendo un territorio "poco explorado", a ojos del cineasta. Pordentro quiere ocupar ese hueco.

“Es un tema que está muy aceptado en las generaciones más jóvenes, pero si me lo cuenta mi padre o mi madre, quizá me costaría más”, admite Álvaro. “No es porque sean personas que no acepten, sino porque es mucho más complicado cuando una persona que te ha educado para que seas quien tienes que ser, de repente, no ha sido ella misma”.

Para el codirector, hay algo de sentimiento de traición en esa reacción. Una especie de “todo ha sido una mentira” que complica la aceptación, aunque el amor siga ahí. Por eso el corto apuesta por la conversación entre Elías y su hija, sin convertir a ninguno de los dos en el enemigo del otro.

La investigación previa también dejó una cifra que impactó al equipo. Según Company, el porcentaje de personas mayores que habían podido ser quienes realmente son y habían recibido aceptación no superaba el 8%. “Hay una invisibilización real”, señala. “Si normalizar otras realidades ha ayudado a mucha gente a salir del armario, visibilizar esto en la tercera edad también puede ayudar a muchas personas”.

Cinco años de trabajo

Pordentro se escribió en 2020, en plena pandemia. Álvaro tuvo la idea, llamó a Mario Hernández y ambos empezaron a trabajar en el guion. Pero entre aquella primera versión y el rodaje pasaron cinco años.

No fue por falta de ganas. Fue una decisión consciente. “Si lo hacíamos con un presupuesto bajo, no iba a quedar como queríamos”, explica Company. “Sentíamos que esta historia era buena y queríamos que llegara a la mayor gente posible”.

Finalmente, el corto se rodó en Alicante, con ayudas del IVC y de À Punt. La Ciudad de la Luz acogió parte del rodaje, incluida la recreación de un aseo, mientras que una iglesia de la ciudad y una casa completaron las localizaciones. El equipo fue, en su mayoría, alicantino.

La apuesta ha funcionado. Tras seis meses de distribución, Pordentro acumula más de 100 selecciones en festivales y cerca de 60 premios. Además, ha conseguido entrar en la shortlist de los Goya tras acumular méritos en festivales calificadores, un proceso que premia la trayectoria competitiva del cortometraje.

El siguiente paso

Estar entre los 15 preseleccionados "ya es un logro", pero ahora empieza la segunda fase: la votación de los académicos, que se abre el 30 de noviembre y se cierra el 10 de diciembre. De esos 15 cortos saldrán los cinco nominados al Goya al mejor cortometraje de ficción.

“Entrar ahí ya es un éxito para nosotros”, reconoce Company. “Conseguir la nominación sería 'la leche', pero requiere más de industria, de campaña y de lobby. Aun así, lo vamos a luchar”.

El equipo está en plena promoción, con estrenos en Alicante y Madrid, coloquios, proyecciones y presencia en festivales. La gala de los Goya 2027 se celebrará el 6 de febrero en Navarra.

Arte para reflexionar

Durante la conversación, Álvaro también aborda el debate que ha generado La bola negra y de las críticas que reciben las obras que tratan temáticas LGTBIQ+. Para él: “Si se habla, es porque necesita hablarse”.

“El arte no está hecho para convencer, está hecho para reflexionar”, defiende. “Si alguien ve un corto de tres o cinco minutos y se lleva a casa una reflexión que antes no tenía, ya es un éxito para nosotros”.

En un momento de campañas electorales, redes sociales y opiniones rápidas, Company reivindica la empatía como herramienta. “La gente opina sin tener ni idea”, lamenta. “Yo no opino de lo que no sé. Me callo y escucho, que para algo tenemos oídos”.

Para él, el cine tiene esa capacidad de obligar a mirar, a escuchar y a ponerse en el lugar del otro. Pordentro, en este sentido, no pretende dar lecciones. Pretende abrir una conversación que, durante demasiado tiempo, se ha vivido en silencio.

“Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir de verdad”, concluye Álvaro G. Company.