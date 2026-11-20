Juanjo Artero, actor: "No tenemos subvención de ningún tipo, los que tienen son los productores o teatros"

El verso de ¡Oh, capitán, mi capitán! vuelve a sonar por los teatros de España. El actor Juanjo Artero es el profesor que todos desearíamos en El club de los poetas muertos y tras culminar su temporada en Madrid su primera parada le lleva a la provincia de Alicante. Elegido también secretario de la Unión de Actores y Actrices, ambas labores se unen como dice su personaje porque "las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo".

Y algunas que no le gustan son las que tienen que ver con los estigmas habituales sobre las ayudas públicas a los intérpretes. "Me fastidia tanto oír esto. Los actores no tenemos subvención de ningún tipo", asegura con contundencia a EL ESPAÑOL antes de pasar por el Palau Altea.

En este sentido, el intérprete ha matizado quiénes son los verdaderos destinatarios de tales partidas presupuestarias en el ámbito cultural. "Los que tienen subvención, que es normal como las tiene cualquiera, son los productores o los centros de trabajo como los teatros", puntualiza el actor.

A pesar de no ser receptores directos de estas aportaciones, Artero remarca el compromiso del colectivo ante cualquier injerencia. "En cuanto las quieren censurar o quitar, somos los primeros en decir 'contra la censura no'", afirma.

Respecto a su papel sindical como secretario general, el intérprete rechaza categóricamente cualquier vinculación con partidos. "Mi ideología está en luchar por mis compañeros. Yo soy un ciudadano que voto a quien le da la gana, pero yo no me he metido en política: defiendo los derechos de los trabajadores de izquierdas y de derechas", sostiene.

Sobre la visibilidad pública de las reivindicaciones artísticas, el actor advierte de la desprotección que sufren los profesionales frente al poder. "Creo que somos demasiado valientes; a veces somos los primeros en coger la bandera y luego, como le pasaba a Charlie Chaplin en Tiempos modernos, te volvías y estabas solo ante el patrón", rememora.

Coincidiendo con la campaña electoral, Artero defiende la obligación ciudadana ante las urnas. "Hay que votar siempre. Hay que votar porque es un derecho que hemos ganado y es muy importante que se vote", asevera.

El actor reconoce que su observación directa del ámbito institucional le aporta un aprendizaje continuo. "Estoy aprendiendo mucho de la vida de la política aunque no esté metido en ella; soy un espectador en primera fila", explica.

En relación con el consumo tecnológico y la desinformación entre los jóvenes, alerta sobre los riesgos para el sistema democrático. "Ahora que hemos conseguido unos derechos y libertades, si nos atontamos, nos van a manipular desde la democracia si no estamos alerta y bien informados", advierte.

Artero señala también las consecuencias de la adicción a los dispositivos móviles en las nuevas generaciones. "Estamos atontando mucho a los jóvenes con el móvil y consiguiendo consumidores, que es lo que al fin y al cabo quiere la gente que no te quiere enseñar", subraya.

Para combatir esta deriva, reivindica la independencia de criterio y la relevancia del periodismo riguroso. "El periodismo es tan importante como la educación y la cultura; hay que buscar la independencia y la crítica de escuchar a la gente inteligente", enfatiza.

Al evocar su labor en el escenario dando vida al célebre profesor Keating, Artero recuerda la conmoción con la que recibió la propuesta de la mano del productor Jesús Cimarro en Roma. "En cuanto vi lo que me había ofrecido, me puse a llorar", confiesa al rememorar el impacto que le causó la película en su juventud.

Finalmente, al valorar las carencias del sistema educativo actual, apela a una clásica máxima institucional. "Algo está fallando en la enseñanza según los últimos datos. Es tan importante aquello de 'escuela y despensa' que decía Azaña", concluye el artista.

La producción de Pentación Espectáculos, dirigida por Juan Luis Iborra a partir de la obra original de Tom Schulman, cuenta con un elenco completado por Manu Rodríguez, Tomy Álvarez y Jacobo Camarena, ofreciendo un montaje de 100 minutos de duración en el recinto alteano. La cita teatral tendrá lugar el sábado 28 de noviembre a las 20:00 horas en el Palau Altea, con entradas entre 18 y 22 euros.