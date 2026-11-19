Un pueblo de Alicante organiza un concurso de fotografía para darle visibilidad al municipio: "Queremos romper lo esperable"

El próximo sábado 28 de noviembre, la localidad de Dolores se convertirá el epicentro de la fotografía en la provincia de Alicante. La Asociación Cultural Fotográfica Enfoca Dolores, en colaboración con el Ayuntamiento del municipio estrena Disparate de Dolores, la segunda edición de su rally fotográfico, que este año cambia de nombre, de formato y, sobre todo, de espíritu.

La propuesta invita a recorrer el municipio, que cuenta con 8.300 habitantes, mirar sin prisa y construir una mirada propia sobre el pueblo.

“Hemos querido hacer algo totalmente diferente”, explica Jorge Gascón, presidente de la asociación. El año pasado la cita se llamó Rally Fotográfico Villa de Dolores; este año, la asociación ha querido darle una identidad propia. El nombre, Disparate, resume esa voluntad de "romper con lo esperable" y de que la fotografía no se quede en las imágenes de siempre como una fuente, una iglesia y, en general, el plano más turístico del municipio.

Libertad para mirar

La única condición real es fotografiar en Dolores. No hay temática impuesta, ni consignas, ni una lista de monumentos que visitar. Cada participante podrá moverse por todo el término municipal y decidir qué merece ser capturado por el llamado instante decisivo de Cartier-Bresson, como puede ser una conversación, una luz extraña, un detalle cotidiano, un paisaje o una escena que solo ocurre si uno se detiene a mirar.

"Buscamos ir más allá de la competición y convertir esta jornada en un encuentro entre fotógrafos y aficionados", asegura Gascón. La inscripción es gratuita y el certamen reparte un total de 1.000 euros en premios, además de tres menciones de honor.

Premios al conjunto

Una de las grandes novedades es que no solo se premiará la fotografía individual, pues Disparate de Dolores reserva 600 euros para la mejor foto y 400 euros para la mejor colección de tres imágenes.

La fotografía ganadora de la anterior edición. Lidia Adsuar Serna

"La idea es reconocer también el trabajo detrás de una serie, puede que una persona no haya capturado 'el fotón' del día, pero sí que haya construido un conjunto coherente, con ritmo, ideas y una forma personal de contar el municipio, queremos premiar el trabajo en su totalidad”, resume Gascón.

Cámara, tarjeta y control

El certamen está dirigido a personas mayores de 18 años y solo se admiten fotografías realizadas con cámara. No se permiten móviles ni drones, una decisión que la organización vincula al control de que las imágenes se han hecho durante la jornada como a la situación actual de la fotografía, aunque, según adelanta Gascón, "no descartamos incluir una sección de fotografías hechas con móvil", en próximas ediciones.

Al inscribirse, cada participante recibe una tarjeta de memoria. Antes de comenzar, la organización realiza una fotografía de control con la propia cámara del concursante. Al finalizar la jornada, sobre las cinco de la tarde, se entrega la tarjeta y cada persona selecciona las imágenes, una o tres que quiere presentar al jurado.

Más que un concurso

Enfoca Dolores no entiende el rally como un evento aislado. La asociación mantiene una actividad casi mensual, con charlas, talleres, presentaciones de libros, salidas fotográficas y una liguilla mensual de retos entre sus integrantes. Además, cuenta con un espacio propio en la Biblioteca Municipal de Dolores.

La asociación se define como una comunidad de personas interesadas en la fotografía como herramienta creativa, cultural y social. Su apuesta, según enfatiza Gascón, es el aprendizaje compartido, la participación activa y la crítica constructiva: "No importa tanto el nivel técnico sino más bien la curiosidad, el respeto y las ganas de mirar mejor".

En los últimos meses, la entidad ha acercado a Dolores nombres relevantes de la fotografía contemporánea, como David Salcedo y Ricardo Cases. "Estamos haciendo mucho ruido", asegura el presidente con orgullo. Para enero o febrero preparan un taller de intervención sobre retratos, en el que los participantes aprenderán a trabajar imágenes mediante collage, pintura y otras técnicas.

Cómo participar

Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 27 de noviembre a las 14.00 horas, un día antes de la celebración del rally, a vísperas de elecciones, "¿Qué mejor que una jornada de reflexión política a base de fotografía y arte?", ironiza Gascón entre risas. Las bases completas y el formulario están disponibles en fotadolores.com/disparate.

Jorge Gascón, presidente de la Asociación Cultural y Fotográfica Enfoca Dolores. Jorge Gascón.

La organización también prepara detalles para convertir la jornada en algo memorable: "Estamos negociando con la Asociación de Amas de Casa un chocolate para el inicio, también queremos montar una mesa con fotolibros y entregar algún detalle a los participantes y que la jornada se convierta en un encuentro donde reina el arte y la convivencia", sentencia el presidente.