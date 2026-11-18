El mito de Troya llega a las casas con debate entre historiadores: "Si quieres saber historia, estudia, el cine es espectáculo"

Tras convertirse en un fenómeno global de taquilla con 1.800 millones de dólares recaudados, La Odisea de Christopher Nolan ya está disponible en formato físico y digital desde este martes 17 de noviembre. Coincidiendo con ella, el catedrático e historiador Adolfo Domínguez Monedero ofrece este miércoles 18 de noviembre una conferencia en la sede de Casa Mediterráneo en Alicante para analizar el impacto del mundo clásico en el cine actual.

El académico deslinda desde el primer momento el propósito de la investigación científica respecto al espectáculo cinematográfico. "Si quieres saber historia, estudia historia. Si vas al cine es un espectáculo. Si lees novela histórica, es un placer literario", aclara a EL ESPAÑOL el experto sobre el rigor de la cinta.

A pesar de licencias estéticas como el uso de "paisajes nórdicos en vez de mediterráneos", Domínguez Monedero califica la producción de "bastante respetuosa" y "correcta" en su acercamiento a Homero. "Esta adaptación ha intentado por lo menos ser más o menos fiel", sostiene el catedrático, valorando que la trama se vuelque en el periplo de Odiseo mientras la contienda troyana figura como marco de fondo.

El historiador precisa asimismo que ni el propio Homero constituye un cronista aséptico en el sentido moderno de la ciencia histórica. "Para un griego Homero es la Biblia, pero los antiguos son conscientes de que, como es un poeta, puede introducir elementos para embellecer o amplificar", razona.

Uno de los ejes de su análisis atañe a la caracterización psicológica de los héroes y a la distancia moral entre la mentalidad arcaica y las sensibilidades contemporáneas. El catedrático advierte sobre el anacronismo de achacar traumas éticos actuales a los guerreros homéricos.

"En la película vemos esa historia del estrés postraumático y del remordimiento, pero eso no existe en el Ulises homérico", afirma con rotundidad. "El Ulises de Homero disfruta, es un hombre astuto, pero no le importa matar a cuántos troyanos pueda y no tiene remordimientos", añade sobre el código ético de la aristocracia helénica.

En la misma línea, analiza la trayectoria de Aquiles y la ironía que envuelve la culminación de su vida heroica. "Aquiles elige la gloria máxima sabiendo que va a morir joven en combate, pero no muere como quisiera, sino de un flechazo del traidor de Paris", explica el especialista al contraponer el ideal de la muerte violenta con su desenlace mitológico.

Por otra parte, Domínguez Monedero expresa su preocupación por el repliegue de las disciplinas clásicas en los planes educativos españoles frente al entorno anglosajón o italiano. "En España hemos tenido una aproximación a los clásicos que ha tenido muy poco eco en el gran público", asevera.

El investigador rememora su propia formación con "ocho o nueve años de latín y tres de griego", reivindicando el valor formativo de la lengua latina como madre del castellano. "El latín te sirve no solo para entender español, sino incluso para aprender otras lenguas y formar tu mente", enfatiza al lamentar su pérdida de presencia institucional.

Pese a los obstáculos en la enseñanza reglada, el historiador celebra que el cine actúe como un motor imprevisto para el reencuentro con la literatura. "Muchos compañeros comentan que ha aumentado la venta de La Odisea masivamente en las librerías", resalta con entusiasmo.

Para el experto, este proceso de reinvención no distorsiona el mito, sino que perpetúa una tradición nacida en la propia Grecia clásica. "Los trágicos griegos del siglo V a.C. estaban continuamente reinterpretando el mito para reflejar sus problemas contemporáneos", evoca al hermanar el teatro ateniense con la gran pantalla.

"Siempre que se hable de Homero o de las Termópilas, a mí me parece bien; reflexionar sobre el mito es volver a darle vida y mantenerlo en cierta actualidad", concluye Domínguez Monedero ante su intervención en Alicante.