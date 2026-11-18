La Federación de las Hogueras de San Juan ha mantenido este miércoles una reunión con el Ayuntamiento de València con el objetivo de iniciar los trámites que permitan a la fiesta alicantina obtener el título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco incluyéndola en el expediente de las Fallas.



Según el comunicado de la federación que recoge EFE, su presidente, David Olivares, ha encabezado esta comitiva que ha viajado a la capital autonómica para reunirse con el concejal de Fallas de València, Santiago Ballester.



Durante el encuentro, se ha validado el marco de cooperación del expediente de extensión por parte de la Generalitat Valenciana para la inclusión de las Hogueras de San Juan en el texto que se aprobó hace ahora diez años para este reconocimiento de la Unesco a las Fallas, ha explicado la Federación.





"Ha sido una reunión fructífera y salimos muy contentos de poder comenzar el camino con una agenda fijada para los próximos meses" ha señalado David Olivares.

Este movimiento busca aprovechar el precedente legal y la estructura que la Unesco ya validó para las Fallas, una demanda liderada desde la Junta Central Fallera y que abarca a todas las fiestas en la Comunitat Valenciana que se celebran así, desde Benidorm hasta Borriana.

Utilizar esta vía para que Alicante obtenga el reconocimiento internacional pretende que sea más ágil que iniciar un expediente desde cero.

Una vía que se rechazó en su momento hace más de diez años porque desde València se planteó que las Hogueras de San Juan también se presentaran en una candidatura única de las fiestas del fuego y que se rechazó entonces desde la Federación.

¿Por qué se decidió no participar en 2016? Alicante apostó por ir por su cuenta porque quería remarcar su diferencia respecto al resto de las fiestas del fuego de la Comunitat Valenciana.

Cuando Valencia consiguió el deseado título de Patrimonio de la Humanidad, Manolo Jiménez ya aseguró que su intención era preguntar a la Junta Central Fallera cómo lo habían conseguido.

Olivares destacaba en 2025 que la cercanía del centenario de las Hogueras y los elementos distintivos jugaban a favor. Así ponía de ejemplo la singularidad de las barracas, únicas en la provincia, y la ofrenda, que es la más antigua de España.