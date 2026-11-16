La Venus de Alicante se expondrá por primera vez en el Marq desde este miércoles

Los alicantinos podrán ver por primera vez a la Venus de Alicante en una exposición especial en el Museo Arqueológico Provincial (Marq) que abrirá sus puertas desde el próximo miércoles 18 de noviembre hasta el 10 de enero de manera gratuita.

La muestra Venus, una mirada desde el Alicante romano abre al público en la sala noble de la biblioteca en la que será la primera exposición dedicada a una sola pieza en la historia del museo arqueológico. El horario para acceder es el habitual del Marq, de 10 a 19 horas de martes a sábado y de 10 a 14 horas los domingos y festivos.

Es necesario realizar una reserva previa en la web porque se realizarán pases cada media hora con un aforo máximo de 40 personas en cada acceso.

Esta cabeza escultórica de la época altoimperial romana encontrada durante los trabajos de regeneración de la playa de la Almadraba ha supuesto el mayor hallazgo de la historia de Alicante y es ya patrimonio de la ciudad.

Por ello, tal y como se anunció tras su descubrimiento, se expone para el disfrute de alicantinos y visitantes en una muestra especial concebida para explicar su importancia artística e histórica en el contexto de Lucentum, la Alicante romana.

El Ayuntamiento y la Diputación de Alicante firmaron un convenio el pasado mes de septiembre para poder llevar a cabo esta exposición de la Venus por un tiempo limitado y que después la cabeza romana pase a formar parte de la colección permanente del Marq.

La Venus de Alicante data de entre los siglos I-II después de Cristo, pesa 14 kilos y mide 22,22 centímetros de alto y 19,78 de ancho. Los expertos han destacado su gran calidad, belleza y buen estado de conservación.

En esta exposición además contará con una réplica que se podrá tocar para hacerla accesible a todos los ciudadanos.

En estos momentos uno de los mayores expertos de España en escultura romana ultima un estudio exhaustivo de la Venus pero algunos de los datos preliminares se descubrirán en la exposición.

La Almadraba

Tras el hallazgo de la cabeza el pasado 20 de mayo, en verano se realizó la apertura al público de la reurbanización de La Almadraba. Este espacio, que ha sido objeto de una profunda transformación durante los últimos meses, se presenta ahora como un enclave donde el pasado romano y la modernidad urbana se dan la mano.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, subrayó que este proyecto es uno de los más emblemáticos de las últimas décadas para la ciudad. Durante la inauguración, ha recordado que el valor de este entorno es incalculable, no solo por su regeneración natural, sino por ser el lugar exacto donde se produjo el hallazgo , la pieza arqueológica convertida en la imagen de la ciudad.