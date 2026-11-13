Pablo Álvarez, ganador del Azorín: "No hago un 'thriller' que me invento, hablo de sentimientos"

El escritor Pablo Álvarez es el ganador del Premio Azorín de Novela 2026 por su obra La necesidad de amar y será al fin este viernes cuando pueda tener un encuentro directo con sus lectores en la ciudad de Alicante. "No hago un 'thriller' que me invento, hablo de sentimientos", avanza sobre su libro.

La cita será en el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert a las 19:00 horas donde este veterano editor repasará una historia que siente muy íntima sobre el paso de la juventud a la madurez.

Seis meses desde su llegada a las librerías, el autor valora a EL ESPAÑOL la intensa acogida del público lector. "La primera reacción es que el libro emociona mucho, que gusta, que les parece un libro distinto, pero a la vez les atrapa".

Cercano a cumplir los 60, Álvarez se aplica el ejercicio de la memoria en un libro donde Martí, el protagonista "ya mayor, recuerda cuando tenía 20 años y viajó a la Academia de España en Roma".

Alejado de las fórmulas comerciales de género, el proyecto busca la auténtica conexión emocional con el lector "y al final ahí dejas ver mucho tu manera de entender la vida y el mundo", afirma el galardonado.

Su protagonista guarda un fuerte vínculo autobiográfico. "Hay mucho de mí en este Martí y en esta historia realmente. He vivido historias así y peores", confiesa el autor, remarcando que se trata de un trabajo concebido "muy desde la entraña".

En el aspecto sentimental, la obra aborda una historia a tres bandas y defiende de forma explícita la libertad afectiva. El autor subraya que se trata de una narración "atrevida que reivindica muchas cosas, a favor de todo tipo de amores y de ser uno mismo como uno quiera".

Pese al componente íntimo y explícito de ciertas escenas, el creador mantuvo un riguroso cuidado estilístico. "Las escenas sexuales hay que hacerlas muy prudentemente; si no, enseguida caes en lo chabacano y te cargas toda la novela", sostiene.

La estructura destaca por la constante presencia de diálogos, beneficiada por la trayectoria previa del autor en la escritura de guiones. "Hay un coro alrededor del protagonista y la mejor forma de que se pronunciaran era mediante el diálogo; dándoles voz era muy fácil que cada uno mostrara su personalidad", apunta.

La ambientación en la Roma de los años 80 se retrata con moderación formal. El escritor indica que procuró la contención para "no caer en determinadas cosas, como no volverme loco con Roma y de pronto tirarme siete páginas hablando de Bramante".

Editor y agente durante más de tres décadas, la publicación de su primera ficción materializa un deseo infantil. "Esto es algo que yo quería hacer desde que tenía 11 años", subraya.

Tras la consecución del galardón y el contacto directo con los lectores, Pablo Álvarez afronta su encuentro en Alicante con una profunda vivencia de emancipación creativa. "Me siento mucho más libre. Al final he hecho la novela que he querido y ahí sí que he sido muy valiente", concluye.