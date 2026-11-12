Nazareth Castellanos, neurocientífica: "6 minutos de lectura pueden reducir nuestra ansiedad en un 68 %"

"Somos humanos porque somos lectores". Bajo esta premisa arranca Un regalo de los dioses. Neurociencia de la lectura (Editorial Siruela), un libro con el que se han colocado en lo más alto de las listas de ventas en España la neurocientífica Nazareth Castellanos y el escritor Antonio Basanta. Ambos analizan por qué leemos y qué nos pasa cuando lo hacemos. Y ahí ya apuntan a un beneficio claro: "Tan solo 6 minutos de lectura pueden reducir nuestra ansiedad en un 68 %".

Castellanos, con familia en Elche, destaca que "las personas brillantes, eruditos o maestros de algunos campos deberían adquirir la responsabilidad social de transmitir lo que están estudiando".

Un objetivo que "no es tan difícil", asegura. El problema es que "en España hacer divulgación no ha estado muy bien visto; existe la idea errónea de que cuanto más incomprensible seas, eres más inteligente".

De ahí que Castellanos denuncie la cultura académica tradicional donde "el profesor más valorado es aquel al que nadie se entera en sus clases". Frente a eso, defiende la necesidad de acercar el conocimiento a la sociedad: "Si no te van a entender más que los cuatro que te rodean, no sé si merece la pena. Se está olvidando a la gran mayoría".

Una de las aportaciones más contundentes del libro es la revisión crítica del concepto de inteligencia. Castellanos sostiene que esta "es una definición, no un concepto universal y estático". Y eso otorga la oportunidad de redefinir nuestras virtudes y referencias sociales.

La científica cuestiona duramente que se califique como "inteligentes" a dictadores o a quienes planifican actos violentos. "Hay que ser muy listo para planear un atentado terrorista y tener todas las variables en la cabeza, pero ¿llamamos a eso inteligencia? Yo le llamaría capacidad de procesamiento de información, pero quitémosle la etiqueta de inteligente".

En esa línea, lamenta que a menudo se valore al pensador apocalíptico o frío y se desprecie la calidez humana. "Cuando hablamos de conceptos como la ternura, de repente parece que has bajado cuatro o cinco escalas en la inteligencia. Sin embargo, a menudo hay una anticorrelación entre la inteligencia intelectual y la psicosocial".

Mujeres y evolución

La neurobiología y la historia del lenguaje también se entrelazan en la obra cuando afirman que "con mucha probabilidad el lenguaje verbal fue una creación extraordinaria de las mujeres". Castellanos subraya cómo la neurociencia actual está reexaminando paradigmas asentados sobre sesgos de género.

"Gran parte de las referencias en salud mental y medicina se han estudiado tradicionalmente en el cuerpo del hombre blanco y europeo". Para la investigadora, la neurociencia es solo "una foto de cómo somos en este momento, no una definición intrínseca e inmutable del ser humano", lo que abre la puerta a desmontar esquemas androcéntricos.

El estudio del cerebro y la lectura también incluye el impacto de las pantallas. ¿Qué ocurre cuando se lee menos y se reduce la riqueza de nuestro vocabulario? La científica rescata la inquietud formulada en el libro: "¿Se reduce también ese potencial?".

Salud mental

Basándose en los trabajos de la neurocientífica Lisa Feldman Barrett, Castellanos explica que cuando el cerebro es capaz de nombrar con precisión un estado emocional, logra situarse y desplegar estrategias de acción. La falta de léxico limita severamente la salud emocional.

"Gran parte de la población responde 'bien' o 'mal' cuando se le pregunta cómo se siente. Pero entre el bien y el mal hay todo un abanico. Las personas que más leen tienen mayor capacidad para nombrar sus propios estados emocionales y los del otro".

Para ilustrar este mecanismo, Castellanos y Basanta recurren a una metáfora visual: "Nos imaginamos el cerebro como una hucha. La lectura va metiendo monedas, que son situaciones y personajes. Cuando surge un problema en la vida real, el cerebro saca la moneda adecuada de la hucha para comprender lo que ocurre. Hay que ir dando de comer al cerebro, y la lectura es ese alimento".

En el ámbito cognitivo, el libro analiza el impacto del aprendizaje lingüístico. Castellanos establece una distinción neurobiológica fundamental: hablar varios idiomas aprendidos no es lo mismo que el bilingüismo materno.

"El bilingüismo real consiste en tener dos lenguas maternas. La lengua materna se guarda en zonas cerebrales específicas asociadas al pensamiento interno y al diálogo interior". Y ahí señala que un par de términos en cada una de ellas para un mismo concepto multiplica las asociaciones neuronales.

Y ahí cita investigaciones realizadas en el País Vasco, en las que destacan que este bilingüismo de cuna actúa como una reserva cognitiva de primer orden: "Es un factor protector frente a enfermedades neurodegenerativas; aporta una riqueza neuronal enorme".

Alfabetización y salud mental

El impacto de la lectura no se limita a nuestra capacidad intelectual, sino que alcanza de forma directa a la fisiología del estrés. Como recoge el texto: "Alfabetizarse no solo nos resguarda del peligro, también es clave para nuestras habilidades cognitivas, sociales y, aun más sorprendente, para nuestra salud mental".

Leer, concluye Castellanos, no es un mero pasatiempo ni un acto automático, sino un entrenamiento constante y ascendente que acompaña la evolución de toda una vida.