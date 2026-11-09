'El fantasma de la ópera', llega a Alicante en noviembre: "Es el padre de los musicales"

El Teatro Principal de Alicante está listo para abrazar la luz en la oscuridad con uno de los musicales más famosos, El fantasma de la ópera. Y lo hace abriéndoles sus puertas para que estén tres semanas, del 19 de noviembre al 6 de diciembre. Su protagonista, Daniel Diges, lo resume así: "Es el padre de los musicales".

La responsable del Teatro Principal, María Dolores Padilla, promete que durante esos días el escenario "se llenará de misterio y emoción". "Ofreceremos un total de 22 funciones a lo largo de 14 días", remarca Padilla sobre un espectáculo Andrew Lloyd Webber que cumple los cuarenta años desde su estreno.

Padilla incide también en el impacto internacional del título: "Alicante recibe este espectáculo después de su rotundo éxito en Madrid y respaldado por una trayectoria imparable que ha conquistado a más de 160 millones de espectadores en todo el mundo".

La obra, producida por Let's Go Company, cuenta con libreto de Richard Stilgoe y Charles Hart, y dirección musical de Julio Awad, que ganó el Premio Talía 2024 por este trabajo.

El montaje no escatimará en envergadura técnica ni humana sobre las tablas alicantinas. Daniel Diges, quien encarna al atormentado Fantasma, reveló las dimensiones logísticas que requiere la función.

"Ocho tráileres traemos", detalla, "es increíble: un escenario rotatorio, magia y un sonido diseñado para que cualquier persona desde su butaca se meta dentro del espectáculo", afirma Diges, subrayando además el aval del propio autor: "Andrew Lloyd Webber es el que nos ha elegido y es por el que estamos aquí. Es la primera vez que se hace una gira en España con este musical".

A este despliegue se añade la potencia de la música en vivo, como precisa la actriz protagonista Ana San Martín: "Llevamos una orquesta en directo de 14 o 15 músicos más el director Jorge Molina. Es una riqueza espectacular poder disfrutar de música en directo a ese nivel".

Diges apostilla que la compañía reúne a "más de 25 artistas en el escenario" en cada pase y celebró la respuesta del público: "En cada ciudad a la que hemos ido se llena. En Barcelona tuvimos que incluir más funciones porque estaba lleno, y en Málaga y Sevilla está siendo un éxito muy bonito".

Ana San Martín, en el papel de la joven soprano Christine Daaé, desgrana la hondura que encierra la trama ideada en su día sobre la novela de Gaston Leroux: "La historia engancha muchísimo y toca temas muy profundos y claves. El público puede empatizar más con un personaje o con otro, e incluso si vienen varias veces tomarían una decisión u otra en base a lo que suceda cada noche, porque somos un elenco que intenta estar muy vivo".

Sobre el viaje emocional de su personaje, San Martín explica que Christine "es una bailarina que está atravesando el duelo por la muerte de su padre, quien le había prometido que le enviaría el ángel de la música; de repente comienza a escuchar unas voces que la inspiran y se ve debutando en la Ópera de París".

"Creo que Christine y el Fantasma tienen una conexión muy especial; ambos son personajes que están muy solos y existe un entendimiento profundo entre ellos pese a las decisiones tan difíciles que ella debe tomar", añade.

Diges no escatima elogios: "Cada canción es un hit, la escenografía es maravillosa y la historia es inmortal. Los primeros acordes a mí me siguen emocionando tras año y tres meses de gira; al principio salía llorando a un lado del escenario", confiesa el intérprete.

'Atletas' en el escenario

Y ahí ha aprovechado para valorar la entrega del elenco nacional: "A los productores internacionales les gusta esa 'sangre latina' que tenemos aquí en España, donde le metemos muchísima alma a los musicales".

Alma y más tendrán que poner que Diges y San Martín se mantendrán en las 22 funciones previstas. Un trabajo en apenas dos semanas que exige una disciplina física y vocal casi militar. "Esto es como un atleta: al principio aguantas 300 metros, luego un kilómetro y luego dos. Si te cuidas y tienes un entreno vocal diario, sabes cómo colocar las notas para no hacerte daño", explica Diges.

El actor detalla que el compromiso de los protagonistas con la plaza alicantina será total: "Ya casi no tenemos alternantes en esta etapa. Nos cuidamos muchísimo, con mascarilla en muchos sitios para no coger nada, bebiendo mucha agua y durmiendo bien".

Un reencuentro

La cita en el Principal supone también un nuevo capítulo en la estrecha complicidad artística entre Daniel Diges y Ana San Martín, quienes ya compartieron cartel y pasaron por Alicante hace años en High School Musical dando vida a Troy Bolton y Sharpay Evans.

"High School fue mi primer musical y el reencuentro siempre es fantástico; este es ya nuestro cuarto o quinto proyecto juntos", apunta San Martín. "Es muy curioso porque la dinámica entre el Fantasma y Christine no tiene nada que ver con la de Troy y Sharpay; en función ni se me ocurre recordarlo, nos dejamos moldear por los personajes".

Diges bromeó al respecto recordando sus inicios: "Antes Sharpay me perseguía a mí y yo no le hacía caso, ¡y ahora el Fantasma la persigue a ella! Es una venganza".

Ambos coinciden en que el director escénico les otorga margen interpretativo para mantener la frescura. "Cada mes o dos meses el actor tiene que cambiar sus objetivos y su trabajo sensorial para no caer en la repetición; con el Fantasma vamos jugando para que el público sienta la verdad", concluye Diges. "Yo me considero un actor suicida en cada función: si tengo que llorar y romperme, me rompo, y entre Ana y yo sabemos exactamente cómo sostenernos".