La vicerrectora Catalina Iliescu, el director artístico Roberto García y el creador Noé Vicente presentan 'Authentic Student Experience', el primer montaje propio de la Residencia de Creación Teatral de la UA.

"El mundo es para los valientes": la UA y la Muestra se alían en un "hito histórico" que retrata la precariedad de la vivienda

La Universidad de Alicante (UA) y la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos han dado un paso inédito en su trayectoria de colaboración con el estreno de la obra Authentic Student Experience, el proyecto ganador de la primera Residencia de Creación Teatral de la UA.

La presentación del montaje reunió a la vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la UA, Catalina Iliescu, al director artístico de la Muestra, Roberto García, y al dramaturgo y director de la pieza, Noé Vicente.

En sus intervenciones iniciales, Iliescu contextualizó la trascendencia del acuerdo institucional. "En las 34 ediciones de la Muestra de Teatro hemos estado presentes mediante la cesión de nuestros espacios y la acogida de representaciones, pero esta es la primera vez y este es un hito histórico en el que impulsamos una residencia teatral desde la que escribimos, interpretamos y producimos una obra propia".

La vicerrectora subrayó que la iniciativa responde a la vocación de la universidad de actuar como semillero cultural. "Con la residencia lo que hemos querido ha sido canalizar el talento que se forja o se descubre en la Universidad de Alicante y fomentar la escritura dramática, un género que muchas veces ofrece resistencia a los jóvenes y al propio mundo editorial".

Iliescu reivindicó el valor del trabajo en común frente a los tiempos actuales. "Apostamos por esa experiencia colectiva que ocurre en el aula de teatro y ahora en la residencia, algo inigualable que solo se vive en la universidad, especialmente frente a cierta atomización y al individualismo que fomentan las redes sociales".

El director de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, Roberto García, explicó que desde su llegada al certamen buscó transformar el vínculo con el campus. "El Paraninfo de la universidad era, como otros espacios de la muestra, simplemente un contenedor donde se podían programar espectáculos venidos de cualquier lugar de España; mi afán y mi obsesión era que las cosas tuvieran una coherencia editorial".

García desveló que la alianza se forjó antes incluso de que existiera el texto ganador. "El año pasado hicimos el anuncio en las jornadas profesionales sin saber ni siquiera qué proyecto iba a ganar; era un poco temerario, pero el mundo es para los y las valientes".

El responsable del certamen celebró que este trabajo conjunto constituya "uno de los tres estrenos absolutos de este año en la Muestra" y que esté respaldado por una autoría puramente alicantina. "Esta alianza va más allá de un 'déjanos tu teatro': busca generar un vivero de público joven de calidad y dar continuidad a proyectos con sentido".

El autor y director Noé Vicente, vinculado a la institución académica y a los talleres formativos del festival desde 2015, detalló la génesis y el enfoque temático de la obra. "Cuando nos reunimos para plantear el proyecto nos preguntamos de qué podíamos hablar y surgió un tema ineludible: el problema de la vivienda y la precariedad que sufren los estudiantes y el conjunto de la sociedad".

Humor negro

Vicente precisó el argumento de la pieza, estructurada como una farsa distópica protagonizada por cuatro universitarios. "Son cuatro estudiantes que, al no tener dónde vivir, son contratados por un piso turístico estilo Airbnb para ser la animación y ofrecer a los turistas la 'auténtica experiencia universitaria'; tienen que actuar de lo que son de verdad para poder tener un techo".

El director incidió en la mirada crítica que atraviesa la propuesta mediante el recurso a la sátira. "Hay una escena en la que una inspectora laboral les dice: 'Más que quejaros, tenéis que sentiros agradecidos de cobrar en especie lo que vale un piso en el centro de Alicante'. Es un capitalismo llevado al extremo que, aunque parezca distópico, nos recuerda peligrosamente a la realidad actual".

Sobre el método de trabajo, Vicente destacó que el libreto final es fruto de una autoría compartida entre el elenco y el equipo técnico. "Ha sido una creación colectiva de jóvenes donde todos teníamos la misma participación y voto en las decisiones, contando el conflicto desde la vivencia real de los propios estudiantes".

Estreno, gira y edición

La puesta en escena de Authentic Student Experience tendrá lugar el lunes 9 de noviembre a las 19:00 horas en el Paraninfo de la UA, con entradas fijadas a un precio popular de 3 euros a través de entradas.com con el objetivo de facilitar el acceso del público joven.

La colaboración cuenta además con una vertiente editorial de peso, ya que el texto dramático será publicado en el número 30 de la colección Cuadernos de Dramaturgia, coeditado junto al Servicio de Publicaciones de la UA.

Tras su puesta de largo en el marco de la Muestra, la producción continuará su andadura con una función ya confirmada el 27 de diciembre en la Casa de Cultura de Sant Joan d'Alacant, mientras el equipo mantiene negociaciones con diversos ayuntamientos y prepara su proyección hacia circuitos y festivales. Paralelamente, la Universidad de Alicante ya trabaja en las bases de la que será la segunda edición de su residencia de creación teatral.