José Sacristán: "Lamento muchísimo que la izquierda siga sin unirse frente a la avalancha de energúmenos"

José Sacristán no elude el momento político ni se muerde la lengua a la hora de valorar el clima electoral y social que atraviesa el país. En plena gira de su exitoso monólogo El hijo de la cómica en el Teatro Principal de Alicante, el actor ha compartido una severa reflexión sobre la falta de entendimiento en el bloque progresista.

"Sé perfectamente a quién no voy a votar", afirma rotundo a EL ESPAÑOL al abordar las citas electorales. Y deja claro que "no hay ninguna duda en cuanto a la orientación de en cuanto una mano u otra".

No obstante, su reproche hacia los partidos progresistas es contundente: "Lamento muchísimo que la izquierda siga sin ponerse de acuerdo, sin unirse y sin estar donde debiera estar frente a la avalancha de energúmenos que cantan por ahí".

Para el intérprete, el problema de fondo radica en el deterioro del debate público, donde la confrontación ha sustituido a los argumentos.

"Ojalá hubiera un debate, ojalá se discutiera. No se discute ni se debate, se insulta, se agrede, se vilipendia", denuncia sobre lo que califica como "un lamentable tono general en que se desarrolla la vida pública en este país".

Sacristán advierte además de que este clima no es casual ni fruto de la torpeza de los dirigentes políticos. "A mí lo que más me preocupa es que me da la impresión de que estos políticos todos, unos y otros, unos más que otros de todas maneras, no son idiotas. Lamentablemente creo que ellos saben que vende lo cutre, vende lo grosero, vende lo innoble", afirma con crudeza.

Al analizar este fenómeno, el actor traza paralelismos internacionales y lamenta que en España existan "unos seguidores fieles, muy fieles y muy dados a todo esto del insulto, de la bronca y la descalificación".

En ese sentido, valora el retroceso de perfiles radicales en el exterior con las elecciones americanas: "Celebro muchísimo el descalabro del energúmeno Donald Trump en Estados Unidos, porque parece ser que hay una reacción ya por parte del partido demócrata de sentar un poco las bases de lo que debe ser la vida pública y no en manos de estos miserables".

Pese a ese panorama, Sacristán asegura que acudirá a las urnas: "Votar, por supuesto que voy a votar". Y asegura que encuentra motivos para la esperanza en la respuesta cultural de la sociedad civil y destaca el impacto de proyectos cinematográficos recientes como La bola negra.

"No quepo en mí de gozo de ver cómo una propuesta como esta, más allá de los valores estrictamente cinematográficos, hecha por estos muchachos, tiene la respuesta que tiene", comenta ilusionado.

Para el actor, que el público acuda masivamente y se haya convertido en la tercera película que más ha recaudado en la historia del cine español representa "todo un acontecimiento muy esperanzador". "Hay una sensibilidad que parece que va a reaccionar frente a tanto atropello, tanto insulto y tanta mala uva como está generando la extrema derecha en el planeta", razona.

Esa defensa de los principios enlaza directamente con El hijo de la cómica, escrita a partir de la autobiografía de Fernando Fernán Gómez El tiempo amarillo con la que da a conocer su juventud.

La historia de España

"Lo que me ha interesado es que la gente conozca al niño Fernán Gómez, su vulnerabilidad, sus debilidades, su grandeza, cómo fue caminando y cómo fue creciendo, y también cómo él miraba a la España de su tiempo", explica sobre una obra a la que ha dedicado cinco años.

La función aborda episodios históricos como la dictadura de Primo de Rivera, la República y la Guerra Civil mediante imágenes y documentos que interrumpen el relato.

Frente a los riesgos de la nostalgia, Sacristán recalca la necesidad de acudir al pasado con rigor: "No perder la memoria, no estar todo el rato mirando para atrás, pero sí recordar y no perder la memoria y ser justos con lo que ocurrió antes de nosotros".

Romper con el meme

La mirada a su amigo sirve para romper la imagen de quienes intentaron reducirlo al cliché de un hombre cascarrabias.

"Ese señor tenía toda la razón del mundo para mandar a la mierda al cretino que mandó a la mierda", reivindica Sacristán, subrayando que "para llegar a tener la autoridad moral de mandar a la mierda no a ese, sino al que se presente, está ese niño, ese adolescente, ese joven y esa manera de enfrentar la realidad y la vida".

Fernán Gómez y Sacristán vivieron también otros tópicos, los de la españolada y los del cine rompedor de la Transición: del destape a Asignatura pendiente o El diputado. Por eso, respecto a las críticas recurrentes hacia la cinematografía nacional y las etiquetas del pasado, el intérprete evita caer en corporativismos ciegos.

"No conviene que caigamos en la cosa de que todos son bondades en el cine español ni muchísimo menos; hay un cine español que es malo y otro que es bueno", zanja. De ahí que recuerda que "hay productos sencillamente que son malos y son perfectamente criticables" siempre que no se recurra al insulto gratuito.

En lo que sí hay unanimidad es que El hijo de la cómica tiene apoyo de público y crítica. "Lo que más recibo de la gente, más allá de celebrar la adaptación o mi interpretación, es que la gente me dice que se emociona con esto", celebra, insistiendo en que buscaba "un punto de emoción no fácil, porque Fernando no me lo perdonaría".