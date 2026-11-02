Presentan el 5 de noviembre 'Compañeros de vida', un libro sobre el vínculo entre personas y animales a través de Cruz Roja

El escritor y periodista Martín Sanz Moros y el fotógrafo Juan Carlos Soler Pascual presentarán el próximo 5 de noviembre en la sede provincial de Cruz Roja en Alicante su nuevo libro, Compañeros de vida, una obra que recorre diferentes historias personales para acercarse al vínculo que se establece entre las personas y sus animales de compañía y al papel que estos pueden desempeñar en momentos especialmente complejos de sus vidas.

El volumen reúne diez reportajes desarrollados a partir de un trabajo de campo realizado en distintos puntos de la provincia de Alicante y vinculados a personas atendidas o relacionadas con diferentes programas de Cruz Roja. Texto y fotografía se combinan para retratar realidades diversas en las que los animales actúan como fuente de compañía, afecto, responsabilidad, rutina y apoyo emocional.

La publicación parte de la voluntad de sus autores de recuperar un enfoque plenamente periodístico y acercarse directamente a sus protagonistas. El origen del proyecto se encuentra en el conocimiento de una iniciativa de Cruz Roja Alicante dirigida a atender también a los animales de personas sin hogar o en situación de vulnerabilidad, punto de partida que posteriormente se amplió hasta configurar un trabajo de ámbito provincial.

Compañeros de vida aborda situaciones personales muy distintas y no circunscritas exclusivamente a contextos de exclusión social. A través de sus protagonistas, la obra refleja cómo la relación con un animal puede contribuir a mantener rutinas, recuperar confianza, afrontar situaciones adversas o encontrar un estímulo para continuar avanzando.

El libro recoge historias relacionadas, entre otras realidades, con personas sin hogar, situaciones de adicción o personas que afrontan problemas de salud, mostrando el papel que adquieren los animales como compañeros en sus procesos vitales. La publicación busca así poner el foco tanto en las personas protagonistas como en una relación de cuidado mutuo que, en determinadas circunstancias, puede convertirse en un importante elemento de apoyo personal.

Al mismo tiempo, la obra permite mostrar una vertiente menos visible del trabajo de Cruz Roja, vinculada a la atención cotidiana y al acompañamiento continuado de las personas, más allá de su intervención en grandes emergencias, catástrofes o crisis humanitarias. El recorrido provincial del proyecto permite acercarse además a diferentes ámbitos de actuación de la organización y a las personas que forman parte de ellos.

Una nueva colaboración

Compañeros de vida supone una nueva colaboración entre Martín Sanz Moros (Madrid, 1974) y Juan Carlos Soler Pascual (Alicante, 1964), autores que han compartido anteriormente numerosos proyectos editoriales vinculados a Alicante, sus protagonistas y su memoria reciente.

Escritor y periodista, Martín Sanz es autor de obras como Semblanza de Vicente Ramos; Made in Alicante. 62 voces, 62 miradas; Manuel Peláez Castillo. Compromiso y permanencia; Ausencias; La gran olvidada. Postales desde la Albufereta; Juan Antonio García Solera. Testimonio de una época; Riquelme: Embajador de Alicante; Luis Colombo, yo fui cámara de...; Roberto Pérez-Guerras. Construyendo fuertes; Festival de Cine de Alicante: 20 años de una ilusión; Mis momentos con Nito o 150 años de Cruz Roja Alicante, reflejo de una sociedad, entre otros títulos.

Por su parte, Juan Carlos Soler lleva más de tres décadas vinculado al periódico ABC y ha desarrollado una extensa trayectoria como fotógrafo, con colaboraciones en medios como Diario Información, La Verdad, Alicante Plaza y el semanario El Caso. Su relación con la fotografía nació precisamente durante su etapa como voluntario de Cruz Roja, cuando comenzó a documentar sucesos ocurridos en Alicante, una vinculación que dota a este nuevo proyecto de un significado especialmente personal.

Ambos han trabajado conjuntamente en publicaciones como Made in Alicante, 62 voces, 62 miradas: Manuel Peláez Castillo. Compromiso y permanencia y Ausencias.

Un proyecto colectivo

La edición de Compañeros de vida ha contado también con la implicación de diferentes profesionales y entidades. Vectalia ha financiado el diseño y la impresión de la obra y el Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Alicante ha colaborado en el proyecto. El diseño ha corrido a cargo de María Vicente Taboada, mientras que Diego Casanova es el autor de la portada y Mateo Darrán, del prólogo.

La presentación del próximo 5 de noviembre permitirá dar a conocer públicamente un proyecto en el que periodismo y fotografía se unen para poner nombre, rostro e historia a sus protagonistas y mostrar, a través de sus experiencias, la dimensión humana de la relación entre las personas, los animales de compañía y la labor cotidiana de Cruz Roja.