'L’herència invisible' de À Punt descubre los secretos del Museo de Bellas Artes de Alicante

L’herència invisible de À Punt entra este domingo (21:30 horas) descubre los secretos del Museo de Bellas Artes de Alicante (Mubag).

L’herència invisible sorprenderá al espectador por el uso del escáner LIDAR, capaz de captar más de 2.000.000 de puntos por segundo y crear una nube de millones de puntos que permite realizar espectaculares vuelos de cámara. El espectador podrá atravesar muros o adentrarse en cavidades subterráneas hasta ahora inaccesibles

La nueva tecnología utilizada permite réplicas mucho más fieles que otras tecnologías audiovisuales para diseccionar la estructura y las particularidades de los edificios.

De la mano de Vicent Baydal, también accederán al Palacio del Marqués de Dos Aguas, un edificio que cuenta con torres a ambos lados y una imponente puerta principal realizada en alabastro.

A continuación, se adentrarán en el Palau de la Generalitat, que ha ostentado el poder a lo largo de los siglos, y recorrerán las estancias y los corredores de este imponente palacio.

"Una oportunidad para descubrir las salas que guardan la historia de un edificio que ha acogido instituciones políticas desde el siglo XV, en pleno centro histórico de València", señalan.

En Alicante visitarán el Museo de Bellas Artes de Alicante, ubicado en el emblemático Palacio Gravina, una joya del siglo XVIII. "El museo está situado en el corazón del casco antiguo, entre la muralla del Postiguet y la escalinata de Santa María, y su magnífica fachada y sus impresionantes interiores invitan a descubrir el verdadero tesoro artístico que alberga", indican desde la televisión valenciana.

Para finalizar el recorrido, L’herència invisible asciende a las Torres de Serranos, puerta monumental de una ciudad protegida por murallas. Las Torres de Serranos fueron concebidas no solo como elemento defensivo, sino también como muestra del prestigio y crecimiento de la València medieval.

Además de bastión defensivo, fueron prisión de nobles y caballeros entre los siglos XVI y XIX.

En 1865 sobrevivieron al derribo de la muralla medieval y, durante la Guerra Civil española, custodiaron los tesoros pictóricos del Museo del Prado.