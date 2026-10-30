Ariana, del bar familiar en el barrio del Pla a agotar entradas en el teatro: "El humor me salva"

El regreso de Ariana Martínez a las tablas de su tierra natal no ha podido ser más arrollador. La actriz recala en el Teatro Arniches dentro de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos para presentar La protagonista, una producción propia de su sello Carbonara 25 que ha colgado el cartel de entradas agotadas en apenas una semana y media.

"En esta función juntamos mis dos hábitats: el teatro y el bar", resume la intérprete alicantina. Criada en el barrio del Pla y formada en el Colegio Público Azorín y el Instituto Jaime II, Martínez asegura que la interpretación corre por sus venas.

"Yo soy carne de escenario. Para mí el teatro es mi forma de vida: ponme un escenario y, si no me lo pones, me lo creo yo", afirma recordando sus orígenes sirviendo en el bar de la calle San Pablo número 22 que regenta su familia desde hace 35 años.

Con una trayectoria en cine y televisión que incluye películas en Netflix y Amazon como Un mal día lo tiene cualquiera, dirigida por Eva Hache y trabajar en la Compañía Nacional de Teatro Clásico o el Centro Dramático Nacional, la actriz ha dado el salto a la producción.

Y lo hace impulsando su proyecto más personal. Todo nació con un vuelco a su vida, cuenta a EL ESPAÑOL. En 2017, a su padre le diagnosticaron un cáncer y falleció siete meses después.

En ese difícil camino de enfermedad y duelo, la actriz también encontró una luz inesperada. "Durante todo este proceso yo veía humor por todos lados. Sufrí mucho y lo pasé muy mal, pero para mí el humor me salva", explica sobre la necesidad de abordar el duelo desde la comedia.

Ganar premios

"Era condición sine qua non que esto tuviera no un drama, sino lo surrealista que es a veces la muerte y los lugares a donde te lleva", destaca Ariana Martínez.

Para armar el proyecto, acudió en 2020 a la directora Patricia Benedicto e incorporaron a la dramaturga Mélanie Werder. Con ella ganaron el Premio Lope de Vega en 2023.

A través de entrevistas grabadas bajo el formato del 'Teatro Verbum', Werder tomó los recuerdos de la actriz sobre el cáncer, el bar familiar, las croquetas o las visitas al oncólogo para dar forma al texto.

El éxito de público

Pese al carácter íntimo, Martínez matiza: "Esto no es autoficción tal cual. Todo parte de mí y de mi bar, pero Mélanie ha relacionado mi vivencia con su imaginario para crear un texto estupendo".

Con dirección compartida entre Sergio Iglesias y Patricia Benedicto, La protagonista destaca por su original puesta en escena. "Unimos el teatro con la narración audiovisual en directo; a nivel técnico es una locura, pero se unen esos dos lenguajes de una forma muy bien contada", resalta la actriz.

Ahora tiene la oportunidad de presentarlo por primera vez en Alicante y no puede estar más contenta al ver la acogida. El éxito de convocatoria en su ciudad ha dejado a multitud de conocidos, clientes del bar y antiguos profesores sin localidades para este sábado 7 de noviembre a las 21:30 horas.

"Me siento la persona que soy en gran parte gracias a los profesores que tuve en el instituto. Les escribí para contarles y se han quedado sin poder venir porque ya no quedan entradas", lamenta la artista, quien confiesa su deseo de abrir nuevas fechas o llevar la obra al Teatro Principal de Alicante.

Ese vínculo familiar se extiende hasta el propio nombre de su compañía productora, Carbonara 25. "Carbonara porque el plato estrella de mi padre y mi plato favorito que él hacía era la carbonara. Y 25 porque está vinculado al bar de mis padres que crearon en el 87", concluye Ariana Martínez sobre este emotivo homenaje a la memoria de su padre.