El refugio de Jesús Calleja (61 años) en la montaña: "Si te dicen que esto está al lado de Benidorm, no te lo crees"

El presentador y aventurero Jesús Calleja ha encontrado en las montañas de Alicante un refugio a la altura de los mejores parajes que ha visitado en su carrera viajando alrededor del mundo.

A pocos kilómetros de la ciudad de Benidorm, el entorno del Puig Campana ofrece kilómetros de senderos, barrancos y cumbres que permiten desconectar del litoral y practicar deporte en plena naturaleza.

El leonés ha mostrado su asombro por este paraje, que recorrió el pasado año durante una ruta en bicicleta por las montañas alicantinas.

"Si te dicen que esto está al lado de Benidorm, no te lo crees. Es una pasada, qué cantidad de monte", comentaba en un vídeo mientras avanzaba por los caminos.

Aunque en aquella publicación no desveló el nombre exacto de la sierra, sus recorridos compartidos posteriormente permiten situar parte de sus salidas en el entorno del Puig Campana, en el término municipal de Finestrat.

En su perfil de Wikiloc figura una ruta de bicicleta de montaña publicada en marzo de 2025 que atraviesa puntos como el Coll del Pouet, el refugio del Puig Campana y el Tossal d'Avella.

"El plato fuerte" fue una senda en zigzag por un cañón que continuaba el sendero, desde el que iba haciendo actualizaciones de la situación a medida que lo recorría. "Qué barbaridad tan bárbara de país tenemos", reflexionaba el leonés en su cuenta.

Meses antes, el aventurero publicó otro itinerario circular por esta misma zona, de algo más de 36 kilómetros y con un desnivel positivo acumulado de 1.409 metros. El recorrido incluye el Collado de la Rabosa, el Collado del Llamp y una bajada por el refugio de la montaña.

El Puig Campana es una de las montañas más reconocibles de la Marina Baixa y alcanza los 1.410 metros de altitud, lo que la convierte en la segunda cumbre más alta de la provincia de Alicante. Su proximidad al Mediterráneo es uno de sus rasgos más llamativos, pues apenas ocho kilómetros en línea recta separan la montaña del mar.

El paraje forma parte del Paisaje Protegido del Puig Campana y el Ponotx, declarado por su valor natural y paisajístico. Este espacio se extiende por los términos de Finestrat, Benidorm, La Nucía y Polop y reúne una gran variedad de especies vegetales, algunas de ellas endémicas.

La montaña ofrece distintas posibilidades para recorrerla, desde itinerarios circulares por sus faldas hasta ascensiones más exigentes hacia la cima.

En su camino hacia la cumbre, los visitantes encuentran paisajes rocosos, senderos en zigzag y panorámicas sobre buena parte de la costa alicantina. En los días despejados, incluso es posible distinguir la silueta de Ibiza desde las zonas más altas.