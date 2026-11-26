Obras de desvío y soterramiento de la línea eléctrica de alta tensión del Consorcio de Aguas de la Marina Baixa. Ayuntamiento de La Nucía

La Nucía desvía y soterra la línea eléctrica del Consorcio de Aguas de la Marina Baixa a su paso por el municipio

Este mes de noviembre han comenzado las obras de desvío y soterramiento de la línea eléctrica de alta tensión del Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, a su paso por La Nucía. Estas obras supondrán una inversión del Ayuntamiento de La Nucía de 2,1 millones de euros y estarán finalizadas en el mes de abril.

Esta actuación es estratégica para La Nucía ya que permitirá desbloquear la parcela del Segundo Instituto y finalizar rotondas y viales del Sector Serreta, así como otros proyectos paralizados por el tendido eléctrico y sus torres.

Sergio Villalba, concejal de Urbanismo y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía visitaron las obras junto a los técnicos municipales y técnicos de la empresa BECSA que ejecuta la actuación, en la rotonda 1 de La Nucía. Actualmente se está realizando una HINCA (o hincado de tuberías) bajo la rotonda de La Nucía.

Una técnica que permite atravesar carreteras sin interrumpir la superficie, instalando tuberías bajo tierra, perforando el terreno. Por esta tubería discurrirá la línea eléctrica soterrada y después continuará por las parcelas comerciales.

“Una obra estratégica”

“El desvío y soterramiento de esta línea eléctrica de alta tensión es una obra estratégica, fundamental y clave para La Nucía. Esta actuación nos permitirá retirar las torres y líneas eléctricas que atraviesan la parcela del segundo Instituto, junto Colegio Muixara, y desbloquear la parcela para que puedan iniciarse las obras.

El alcalde, Bernabé Cano, durante la visita a las obras. Ayuntamiento de La Nucía

También nos va a permitir finalizar varios viales y rotondas, como la situada entre el Colegio Muixara y diferentes obras en las parcelas colindantes como Top Golf y Centro Tecnificación, etc. desbloqueando varios proyectos y actuaciones. De esta forma en el mes de abril podrán ponerse en marcha todas estas obras” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía

Esta línea eléctrica “Benidorm-STC El Algar (3543-90)” del Consorcio de Aguas de la Marina Baixa comparte trazado y apoyos con la línea eléctrica “Montebello-La Nucía 2 (3277-72)” por lo que se hace necesaria la coordinación entre ambas infraestructuras tanto en la fase de diseño como de ejecución.

Por ello el Consorcio de Aguas ha autorizado a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes a llevar a cabo el diseño y ejecución de los desvíos necesarios en la citada línea de su titularidad. El tramo de línea de alta tensión a desviar suma un total de 2,2 km. de cable (todos aéreos). De ellos tras la ejecución de las obras se convertirán en 1,2 km. de línea soterrada y 1,2 km. de línea aérea con nuevo trazado, pasando a una longitud total de 2,4 km. de línea eléctrica.

En total se anularán 8 torres de alta tensión (apoyos) y se crearán cinco torres nuevas (apoyos). La canalización subterránea irá desde detrás del cementerio y discurre por las parcelas comerciales (en paralelo a la carretera) hasta llegar a la rotonda 1 que la atraviesa por debajo de la fuente mediante una perforación dirigida (HINCA) y discurre soterrado por las calles del polígono industrial hasta hacerse aérea, en el Tossal del Polígono.

El lugar de las obras de desvío y soterramiento de la línea eléctrica de alta tensión. Ayuntamiento de La Nucía

El ayuntamiento subraya que se realizará un último tramo en aéreo de 1 km. con la creación de cuatro torres desde detrás del cementerio hasta entroncar con la línea existente.

Residencia Estudiantes

Este desvío y soterramiento de la línea de alta tensión permitirá terminar los viales y rotondas del Sector Serreta, como la rotonda situada entre el Colegio Muixara y la Academia Ferrer de Tenis. También liberará la parcela educativa del segundo instituto, afectada por una torre y el tendido eléctrico de esta línea de alta tensión, desbloqueándola y habilitándola para poder iniciar las obras.

También desbloqueará la parcela de la Residencia de Estudiantes junto al Colegio Vallemar, así como las parcelas de otros proyectos como Top Golf o Centro de Tecnificación, situadas junto a la rotonda Colegio Muixara.

El alcalde de La Nucía revisando los planos de las obras. Ayuntamiento de La Nucía

De esta forma en abril cuando termine las obras de soterramiento y desvío de la línea de alta tensión podrán iniciarse todos estos proyectos estratégicos y de futuro para La Nucía, en todos los ámbitos y especialmente en el educativo.