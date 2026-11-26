La campaña de recaudación de fondos para pagar los costes del accidente ha recaudado más de 9.300 libras en dos semanas. GoFundMe

El milagro de Jamie, el británico de 17 años que cayó de un sexto durante sus vacaciones en Benidorm: "Ya abre los ojos"

Jamie, el joven británico que sobrevivió tras caer de una sexta planta de un hotel de Benidorm durante sus vacaciones, sigue avanzando en su milagrosa recuperación y ha vuelto a abrir los ojos dos semanas después de su caída.

La noche del martes 10 de noviembre el joven de Mánchester sufrió una terrible caída desde el balcón de una sexta planta del Hotel Sol Pelícanos Ocas, donde estaba de vacaciones con su madre, Gemma, y unas amigas de esta.

Jamie sobrevivió tras precipitarse desde casi 20 metros de altura y fue trasladado al hospital de Benidorm y, posteriormente, llevado de urgencia a Alicante, donde tuvo que someterse a una operación de emergencia para salvarle la vida.

La caída le provocó fracturas en ambos lados del tórax, una perforación pulmonar y la rotura de una arteria. También tiene fracturas en la pelvis, las dos piernas y uno de los brazos.

Tras controlar la hemorragia de la arteria y estabilizarlo, Jamie continúa ingresado en la UCI bajo una fuerte sedación y el riesgo de que quede paralizado debido a sus lesiones.

Las vacaciones de la familia se han convertido en una pesadilla desde esa misma noche. El padre de Jamie estaba trabajando en Reino Unido cuando recibió la noticia y voló directamente hasta Alicante para acompañar a su hijo en una sala de espera donde sus padres pasan día y noche.

Ahora, dos semanas desde su ingreso, Jamie ha despertado de la sedación y continúa mostrando signos de mejora.

"Después de las últimas semanas, no podéis imaginar lo mucho que significa para nosotros", señala su tía Lauren.

"Poder interactuar de nuevo con él y ver pequeños destellos de nuestro Jay era algo que todos deseábamos desesperadamente", reconoce.

Y añade que el joven incluso consiguió estar despierto a tiempo para el partido del Liverpool contra el Mánchester United del pasado domingo, equipo del que es fiel seguidor.

Jamie es descrito por su familia como "ruidoso, divertido, apasionado del fútbol y siempre está buscando cualquier oportunidad para echarse unas risas y ser el centro de atención. Y tiene un fuerte sentido de lo que está bien y es leal a las personas que quiere".

Su tía ha lanzado una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para costear los gastos de estancia de sus familiares en Alicante y los del vuelo medicalizado que necesitará para volver a Mánchester.

La campaña ha tenido una gran acogida en Inglaterra y ya ha conseguido recaudar más de 9.300 de las 20.000 libras marcadas como objetivo final.

Lauren recuerda que "Jamie sigue estando grave. Todavía necesita asistencia del respirador, los médicos continúan ajustando su sedación y aún tiene que someterse a nuevas operaciones".

"Sabemos que todavía queda un largo camino por recorrer y estamos afrontando las cosas día a día", añade.

Al traumático accidente se suma la complejidad de gestionar los trámites con el seguro y la incertidumbre de la evolución del joven, que podría permanecer semanas o meses en el hospital de Alicante antes de poder afrontar el viaje de regreso.

Así, están recibiendo la ayuda de varias organizaciones benéficas, pero su entorno reconoce que los costes pueden variar considerablemente y hasta que conozcan mejor sus necesidades médicas no podrán saber la carga económica de su recuperación, ya que podría necesitar un costoso vuelo medicalizado especializado o un vuelo comercial con asistencia médica.