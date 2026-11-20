Detienen en Benidorm a un joven de 22 años reclamado por Suiza por intento de asesinato y narcotráfico

La Policía Nacional ha arrestado en Benidorm a un joven de 22 años tras descubrir que portaba un permiso de conducir francés falso y que estaba sujeto a una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) solicitada por Suiza.

El hombre está reclamado por presuntos delitos de agresión, lesiones, tentativa de homicidio, narcotráfico y posesión ilegal de armas, hechos que podrían conllevar hasta diez años de prisión.

La intervención policial

La detención se produjo durante una labor preventiva de seguridad ciudadana. Una patrulla observó un vehículo ocupado por dos hombres que, al detectar la presencia de los agentes, efectuó una maniobra para evitar el control.

Tras identificar a los ocupantes, los policías repararon en el permiso de conducción presentado por uno de ellos. Sus características y aparente origen irregular motivaron una comprobación en las bases de datos policiales, que confirmó que el documento era falsificado.

Motivo de la reclamación suiza

Las comprobaciones también revelaron que el joven estaba reclamado por las autoridades suizas mediante una OEDE vinculada a hechos ocurridos en agosto de 2025, en el marco de un conflicto económico.

Según la orden, el detenido habría amenazado de muerte a otra persona con un cuchillo para exigirle dinero. Además, se le atribuye haber participado junto a otras personas en una agresión física relacionada con disputas por el tráfico de drogas, durante la cual habría empleado un arma de fuego y dejado inconsciente a la víctima.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, responsable de tramitar el procedimiento de extradición solicitado por Suiza.

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