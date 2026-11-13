La Vila invertirá 34.000 euros en la base de emergencias pero sigue pendiente la recuperación de Protección Civil

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha anunciado la rehabilitación del edificio que comparten Protección Civil y la base de ambulancias de la calle Palasiet, pero la iniciativa ha reavivado las polémicas sobre este cuerpo de voluntarios en el municipio que van más allá de los desperfectos del inmueble- Sus antiguos integrantes se preguntan públicamente qué ocurre con una agrupación prácticamente desmantelada tras el enfrentamiento entre voluntarios y mandos de la Policía Local.

El Ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que detalla las obras, pero no explica cómo recuperará el servicio. La inversión, de 33.941,65 euros, permitirá reparar elementos estructurales, tratar humedades y sustituir parcialmente un forjado. Y es que esas infraestructuras no se limitan a ubicar a Protección Civil, el inmueble también alberga el servicio de ambulancias de la Generalitat Valenciana en el municipio.

La necesidad de garantizar la seguridad del edificio convive, sin embargo, con una pregunta ausente del anuncio: cuántos voluntarios siguen operativos y qué medidas prevé el gobierno local para reconstruir la agrupación.

Las críticas no han tardado en aparecer en redes sociales. En redes sociales, exmiembros del servicio voluntario reprochan al consistorio que acometa ahora unas reparaciones cuya necesidad, asegura, conocía desde finales de 2024. Hay quien cuestiona la demora y quien denuncia directamente la dependencia de voluntarios de otros municipios. Se trata de un malestar que es palpable en el municipio de la Marina Baixa desde las últimas fiestas patronales.

La nota municipal confirma daños relevantes en la estructura como humedades en el forjado de hormigón, viguetas afectadas, fisuras en muros de carga y una zona del porche apuntalada preventivamente. En este sentido, el alcalde, Marcos Zaragoza (PP), ha presentado la actuación como una garantía de seguridad estructural. Y su concejal Jaime Santamaría, a quien desde la Policía Local y Protección Civil ponen el foco de los problemas del cuerpo de voluntarios, reivindica el compromiso con los recursos de emergencias. Ninguno de los dos ha concretado en ese comunicado un calendario de recuperación del voluntariado.

Crisis de voluntarios

El origen público de la crisis se remonta a las fiestas de Moros y Cristianos de 2025. Durante la madrugada del 28 de julio, en el Desembarco, se produjo un enfrentamiento que desembocó en un escrito de queja registrado el 4 de agosto. Los representantes de Protección Civil denunciaron el comportamiento de un inspector de la Policía Local, al que atribuían un trato "déspota" y "autoritario", faltas de respeto, restricciones para prestar servicios y la retirada de una emisora.

Según aquel escrito, esas actuaciones habían generado un malestar que llevaba a los voluntarios a negarse a realizar servicios. El colectivo reclamó la intervención del alcalde. El Grupo Vecinal Villajoyosa también pidió explicaciones e investigación interna tras denunciar que Protección Civil había abandonado el Desembarco después de un supuesto episodio de maltrato verbal. Eran acusaciones de los afectados y de la asociación vecinal, no hechos establecidos mediante una resolución disciplinaria.

La siguiente señal de ruptura fue la dimisión del jefe de la agrupación. El 14 de agosto de 2025, el Ayuntamiento sostuvo que obedecía a "motivos personales" y que no tenía constancia oficial de otras renuncias. Defendió, además, la compra de uniformes, equipamiento, un vehículo, una bomba de achique y emisoras, y aseguró que trabajaba para restablecer la normalidad en la entidad.

Un año después, en agosto de 2026, este diario confirmó que solo había voluntario activo de una agrupación que había llegado a contar con treinta. También relató tensiones con dos mandos policiales y acciones judiciales archivadas. Los antiguos integrantes responsabilizaban a la Concejalía de Seguridad Ciudadana de no resolver un conflicto que consideraban determinante en la salida de efectivos.

La pérdida de capacidad tuvo consecuencias en las fiestas de 2026. Según aquella información, el municipio recurrió a agrupaciones de la provincia y recibió cinco o seis efectivos del Medio Vinalopó.

Hay que recordar que la Generalitat Valenciana atribuye a sus agrupaciones tareas de prevención, divulgación de riesgos, apoyo a planes municipales y colaboración con los servicios operativos de emergencias. Y en un municipio litoral como La Vila, prepararse para inundaciones, temporales y episodios de lluvias asociados a danas exige mirar más allá de la labor de los voluntarios en las fiestas.

El voluntariado puede colaborar en evacuaciones, albergue y abastecimiento, siempre bajo coordinación del servicio competente. No sustituye a policías, bomberos o sanitarios: complementa su respuesta. Por esa razón, aseguran fuentes municipales, rehabilitar una base necesaria resuelve una parte material del problema; pero recuperar personas formadas, coordinación y confianza sigue siendo la cuestión que el anuncio municipal deja sin responder.