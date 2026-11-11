Ya es oficial: La Nucia y Polop estarán unidas por la primera tirolina que une pueblos de la Comunitat Valenciana

Volar entre dos pueblos de la Comunitat Valenciana será posible el próximo verano. A finales de este noviembre empiezan las obras que unirán La Nucia y Polop gracias a una tirolina. Los dos pueblos alicantinos, separados por un barranco, tendrán esta innovadora atracción turística que financia la Generalitat con una subvención de 700.000 euros.

Los alcaldes de ambos municipios, José Luis Susmozas de Polop y Bernabé Cano de La Nucía, han visitado este miércoles el punto de salida de la futura Tirolina La Nucía-Polop. Desde el paseo peatonal de la avenida Porvilla de La Nucía, ambos han agradecido al Consell el apoyo a este proyecto estratégico para el turismo.

"Es una inversión única en la Comunitat Valenciana", afirma orgullosamente Susmozas. El alcalde de Polop confía en que este proyecto "potenciará ambas localidades y sus cascos antiguos".

La tirolina saldrá de La Nucía y en Polop llegará al aparcamiento del Marraño, junto a la casa Vigía, mientras que la vuelta será desde el castillo de Polop hasta concluir en la avenida Porvilla de La Nucía. "Estamos muy contentos porque se ponga en marcha ya, gracias a esta importante subvención de la Generalitat Valenciana", reitera Susmozas.

Unos calificativos que comparte Cano: "Va a hacer que más turistas vengan a nuestros cascos antiguos y eso va a potenciar el comercio, la hostelería, la restauración de los dos municipios".

El alcalde de La Nucia subraya el entusiasmo ante "un proyecto conjunto en el que tenemos muchísima ilusión". "Estamos muy contentos de poner ya en marcha este proyecto y que el próximo verano sea una realidad, gracias a esta subvención de la Generalitat, a la que agradecemos el esfuerzo económico realizado y por apostar por este proyecto estratégico para la Comunitat Valenciana, que revitalizará el turismo de interior en la Marina Baixa", destaca Cano.

La concejala de Urbanismo y el alcalde de Polop, Rosa Berenguer y José Luis Susmozas, con el alcalde Bernabé Cano de La Nucía. La Nucia

¿Cómo será esta tirolina? El recorrido será de 610 metros: 300 metros en un sentido Polop de ida y 310 metros en el retorno hacia La Nucía. Y eso lo hará a una altura que superará los 80 metros sobre el terreno en su punto más elevado. La estructura se hará doble en cada sentido para que pueda compartirse.

Su objetivo, como destacan, es convertirse en un referente del turismo activo y poner en valor el patrimonio natural y cultural de los dos municipios. Con ella se incluye también la creación de plataformas, urbanización, acondicionamiento del entorno y actuaciones paisajísticas y medioambientales.

Desde La Nucia resaltan que este es el proyecto estrella de la Ruta Patrimonial del Agua, que se complementará con la llamada Galería Subterránea. Con ellos se pretende poner en valor el patrimonio cultural e histórico vinculado al agua, como atractivo turístico para dinamizar el turismo en los cascos antiguos de los dos municipios.

¿Y cómo se financia? Generalitat asume el 90 % del presupuesto global de 774.000 euros. El 10 % restante (74.000 euros) los pone el Ayuntamiento de La Nucía. La Generalitat considera esta actuación de interés público por su contribución al desarrollo territorial, económico y turístico de la Comunitat Valenciana.