Suspenden el desahucio en Benidorm de Pedro, 95 años,: "Al fin tenemos un respiro pero no bajamos la guardia"

Pedro vuelve a respirar, aunque solo un poco. El juzgado ha suspendido de forma provisional el desahucio del hombre de 95 años, cuya historia publicó EL ESPAÑOL hace unas semanas. El lanzamiento, que estaba previsto para el próximo 19 de noviembre, queda paralizado mientras el tribunal analiza su situación de vulnerabilidad.

"No es definitivo, pero nos da un respiro y lo bueno es que, de momento, no han puesto otra fecha de lanzamiento. Seguimos en la lucha", explica su hija, Analía.

Un respiro, no una victoria

La suspensión llega después de que el letrado recurriera la nueva fecha de lanzamiento fijada por el juzgado. Según explica la defensa, el tribunal ha estimado ese recurso y ha acordado suspender el desalojo del 19 de noviembre, pero condicionado a lo que se resuelva en el incidente de vulnerabilidad.

"El juzgado estima nuestro recurso contra la nueva fecha de lanzamiento, pero nos remite a lo que resulte de la pieza de vulnerabilidad", detalla el abogado en un audio enviado a la familia. "Tenemos un pleito principal y un incidente, una cuestión colateral que afecta al pleito, pero que tiene sus propios trámites y resolución".

Es decir, el desahucio no ha sido archivado ni denegado. El juzgado ha frenado la ejecución prevista para el día 19 a la espera de decidir si la situación de Pedro debe impedir el lanzamiento.

Informe de vulnerabilidad

El próximo paso será decisivo. El juzgado ha dado traslado a las dos partes de un plazo de diez días para alegar sobre la vulnerabilidad del anciano, un trámite que la defensa estudiará con especial atención.

El informe de Servicios Sociales ya ha llegado al juzgado y, según explica el letrado, reconoce que Pedro se encuentra en una situación vulnerable. Sin embargo, añade un elemento inusual en este tipo de procedimientos: la administración sostiene que dispone de una plaza para él en una residencia.

Por eso, aunque la familia celebra la suspensión, sabe que el fondo del asunto sigue abierto y el juzgado deberá valorar si la propuesta de plaza residencial es una alternativa suficiente o si la vulnerabilidad de Pedro exige mantenerlo en su vivienda.

"Seguimos en la lucha"

Para Pedro, que vive desde hace 25 años en el piso de Benidorm que reformó con sus propias manos, la noticia supone un alivio tras semanas de angustia. La familia había retirado ya algunos electrodomésticos de la vivienda ante la inminencia del anterior lanzamiento y vivió con miedo la fecha fijada para el 5 de octubre, luego aplazada.

Ahora, la suspensión del 19 de noviembre les devuelve un margen, pero no una certeza. "Al fin tenemos un respiro, pero no bajamos la guardia", insiste Analía.

El caso de Pedro continúa dependiendo de la resolución judicial sobre su vulnerabilidad. Mientras tanto, él y su hija mantienen la misma reivindicación que trasladaron a este diario hace unas semanas: poder permanecer en la casa donde ha vivido los últimos 25 años.

"Yo voy a seguir peleando. La lucha no acaba ahora", aseguraba Pedro entonces. Esta vez, al menos, el juzgado le ha dado un poco más de tiempo.