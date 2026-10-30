Terra Mítica lanza el Pase Mítico 2027 con descuentos de Aqualandia y Mundomar y anticipa su nueva temporada

El Vuelo del Fénix, una de las atracciones más icónicas de Terra Mítica en Benidorm. Terra Mítica

Terra Mítica ha presentado su Pase Mítico para 2027 bajo el lema “Un pase, mil historias”, una propuesta pensada para que los visitantes vivan durante todo el año nuevas aventuras, espectáculos y experiencias en el parque de la Costa Blanca.

El anuncio llega en plena campaña de Halloween y sirve como primer adelanto de lo que prepara el complejo para el próximo año. La nueva temporada comenzará el 30 de abril de 2027, fecha en la que el parque reabrirá sus puertas.

Novedades para 2027

Entre las principales apuestas de la próxima edición destaca la transformación del área infantil de Grecia, que contará con un espacio renovado y una oferta de ocio diseñada especialmente para los más pequeños.

El parque también prepara un nuevo espectáculo de gran formato, protagonizado por un personaje legendario. Esta producción será una de las piezas centrales de la programación de 2027 y se sumará a otras novedades escénicas todavía por desvelar.

Ventajas del Pase Mítico

El Pase Mítico permite acceder a Terra Mítica durante la temporada y ofrece descuentos en las entradas de Aqualandia y Mundomar.

Los titulares también disfrutarán de precios especiales en restaurantes y tiendas del recinto, además de aparcamiento gratuito. La promoción de lanzamiento estará disponible para nuevas compras y renovaciones hasta el 31 de diciembre de 2026.

Un año con más planes

De cara a 2027, Terra Mítica mantendrá dos de sus formatos más exitosos: Summer Nights y Horror Nights. La dirección del parque avanza que la nueva campaña incluirá más sorpresas y actividades que completarán la programación de la temporada.

Halloween

Terra Mítica se prepara para transformar el otoño alicantino en una vivencia terrorífica con la llegada de su nueva temporada de Halloween, que transcurre del 3 de octubre al 1 de noviembre. Entre las propuestas del parque temático de Benidorm, la principal novedad de 2026 es el lanzamiento de las Horror Nights. Este nuevo concepto de terror inmersivo busca elevar la adrenalina de los visitantes a un nivel extremo mediante una oscura narrativa.

Las Horror Nights se celebrarán de forma exclusiva durante cuatro veladas seleccionadas: las noches del 3, 10, 17 y 24 de octubre. Durante este evento nocturno, que abrirá sus puertas de 21:00 a 24:00 horas, el área temática de Iberia se convertirá en el epicentro del miedo. Esta iniciativa busca diferenciar la oferta habitual de Halloween del parque con una apuesta más agresiva y enfocada a un público maduro.