El operativo de búsqueda de los bomberos en el monte Ponoig. Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante

Encuentran el cuerpo sin vida del policía de Xixona desaparecido cuando hacía senderismo en Polop

Hallan el cuerpo sin vida de Rafa, el agente de la Policía Local de Xixona desaparecido tras salir a hacer senderismo en el monte Ponoig de Polop, donde habría sufrido una caída mortal.

La Guardia Civil ha localizado, sobre las 11:15 horas, el cuerpo sin vida del senderista tras una aparente caída por un desnivel.

El hallazgo ha sido realizado por la Unidad Aérea de la Guardia Civil de Valencia y el cuerpo ha sido recuperado por los equipos especializados.

Las alarmas se encendieron ayer martes cuando el agente no había regresado de su ruta por el paraje de la Marina Baixa.

Ayer se localizó su vehículo en una zona próxima a una via ferrata, donde se había desplegado un dispositivo de investigación para intentar localizarlo.

En el dispositivo han participado efectivos de la Guardia Civil -incluido el equipo de rescate en montaña de Ontinyent-, bomberos y compañeros de la Policía Local de Xixona.

Tras conocer la noticia, desde el Ayuntamiento de Xixona han trasladado sus condolencias a la familia y amigos de Rafa y a sus compañeros de la Policía Local de Xixona.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.