L'Alfàs del Pi, Lescar y Covarrubias, tres municipios hermanos que derriban fronteras a través de la cultura

L'Alfàs del Pi celebra este 2026 su Año Cultural, una decisión estratégica fundamentada en una inusual coincidencia de aniversarios patrimoniales e institucionales. La localidad alicantina de la Marina Baixa alberga catorce espacios dedicados a las artes y el conocimiento, ocho de titularidad pública y seis de carácter privado. De todos ellos, seis recintos clave cumplen efemérides en el presente ejercicio: el centenario de las Escuelas Nacionales, los 35 años de la Casa de Cultura, los 15 años de trayectoria paralela de la Villa Romana, el Faro y el Centro Social de l'Albir, y la primera década de vida del Espacio Cultural La Cantera. Y con motivo de estas celebraciones hoy ha realizado su Desayuno Cultural, centrado el protagonismo en sus municipios "hermanos", Lescar (Francia) y Covarrubias (Burgos).

De este modo la celebración se ha concebido como una plataforma abierta al exterior bajo la filosofía que ha impregnado el gobierno local de Vicente Arques, que parte de que la identidad cultural de un territorio no concluye en sus lindes territoriales, sino que se enriquece y cobra sentido pleno a través de las complicidades humanas tejidas a lo largo de décadas con otras comunidades.

El salón de The Comm se ha convertido en el escenario del tradicional Desayuno Cultural, un encuentro que ha sentado a la misma mesa al alcalde anfitrión, Vicente Arques, junto a la alcaldesa de la ciudad francesa de Lescar, Valérie Revel, y al primer edil de la villa burgalesa de Covarrubias, Raúl Gredilla.

La cita ha permitido poner de relieve la solidez de unos lazos que alcanzan ya las cuatro décadas en el caso de Lescar y 10 años en el caso de Covarrubias, sumando además el recuerdo al protocolo de colaboración que desde 1987 une a la localidad con el Ayuntamiento de Oslo.

Arques ha definido a l'Alfàs del Pi en el transcurso del acto como "una Torre de Babel" y un "crisol de culturas" en el que conviven diariamente vecinos pertenecientes a casi un centenar de nacionalidades. El primer edil alfasino ha querido resaltar que esa diversidad sociológica constituye la auténtica fortaleza del municipio, insistiendo en la vocación municipal de "encontrar en la multiculturalidad una potencialidad, nunca un problema, siempre un beneficio" y recordando que "hermanar municipios es, en definitiva, hermanar culturas y abrir puertas para construir una Europa más cercana y solidaria desde nuestros propios pueblos".

El protagonismo de Lescar en esta red fraterna hunde sus raíces en una historia milenaria que su alcaldesa ha desgranado con detalle durante la tertulia. Valérie Revel ha recordado que su localidad fue la primera capital histórica de Bearne y una destacada urbe de orígenes galorromanos conocida en época clásica como Beneharnum. Con el paso de los siglos, la villa se transformó en una relevante ciudad medieval cuya catedral alberga un legado artístico singular.

En especial por un mosaico del siglo XII único en el mundo que retrata a un cazador morisco con una pierna de madera, considerado uno de los testimonios visuales más antiguos de la medicina y las prótesis de la época traídas desde el mundo árabe.

Erik Svanberg, con la traducción al español del libro de su madre sobre la princesa Cristina de Noruega. Iván Villarejo

Revel ha conectado ese peso patrimonial con el valor cívico del hermanamiento sellado en los años ochenta, alertando de la necesidad de mantener vivos estos puentes en el contexto internacional contemporáneo. "En estos momentos en que a veces vemos brotar la intolerancia hacia quienes consideramos extraños, estos hermanamientos son el aprendizaje de la tolerancia y del vivir juntos", ha resumido la regidora gala, subrayando con convicción que "hace falta volver a dotar de sentido a la fraternidad entre los pueblos y situar a Europa en el centro de nuestras vidas".

Revel ha extendido una invitación directa a toda la ciudadanía alfasina para visitar Lescar y estrechar los vínculos vecinales, turísticos y culturales entre ambas villas.

Por su parte, Covarrubias ha aportado al encuentro la singularidad de su condición de cuna de Castilla, villa medieval amurallada e integrada en la red de los pueblos más bonitos de España en pleno parque natural de los Sabinares del Arlanza. Su alcalde, Raúl Gredilla, ha detallado la intensidad cultural y agroalimentaria que bulle en este enclave burgalés de apenas quinientos habitantes, famoso por sus vinos, sus morcillas y sus tradiciones populares.

El nexo que une a Covarrubias con l'Alfàs del Pi y con el mundo escandinavo orbita alrededor de la figura histórica de la princesa Cristina de Noruega, infanta que en el siglo XIII viajó hasta Castilla para contraer matrimonio con el infante don Felipe y cuyos restos mortales descansan en un sepulcro gótico en la colegiata de la Villa Rachela. Gredilla ha destacado el orgullo de representar a su pueblo en esta alianza y ha incidido en el impacto formativo que estos lazos deben proyectar sobre la juventud.

"Uno solo puede ser la persona más inteligente o más capacitada, pero solo vas a llegar hasta un punto determinado; juntos podemos apoyarnos en otra gente, hacer comunidad, trabajar en equipo y alcanzar cualquier meta", ha remarcado el regidor castellano, insistiendo en que el auténtico valor del hermanamiento reside en "conocer a las personas y transmitir a las nuevas generaciones esta cercanía como un reto continuo de superación y trabajo conjunto".

El clima de complicidad durante el desayuno ha propiciado que antiguos gestores municipales y cronistas compartieran los orígenes casi novelescos de estas relaciones ("casualidades", las ha definido Arques), forjadas por la iniciativa de mujeres decididas como Françoise Cartier en Lescar o la investigadora Mia Mårdh en torno a la memoria noruega de Covarrubias.

La jornada de trabajo y fraternidad continúa con una intensa agenda pública que ha tenido como epicentro la presentación en las Escuelas Viejas de la traducción al castellano del libro dedicado a la princesa Cristina de Noruega, seguida de la firma institucional en el Libro de Honor del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi y el broche musical protagonizado por la Big Band de Lescar en una plaza Mayor abarrotada.

Los alcaldes con diferentes asociaciones de la localidad. Iván Villarejo

Vicente Arques

El alcalde de l'Alfàs del Pi ha querido destacar que la singularidad de su municipio radica en una dilatada trayectoria de convivencia que supera ya las cinco décadas. Según ha apuntado el regidor, esa solera de cincuenta años integrando a residentes extranjeros ha proporcionado a la localidad una experiencia y un bagaje únicos que la sitúan a la vanguardia en políticas de acogida y cohesión vecinal. Lejos de percibir la diversidad como una barrera, la corporación ha enfocado esa mezcla de culturas como un auténtico motor evolutivo que se cuida y se mima a través de un contacto estrecho y permanente con los diferentes colectivos internacionales de la comarca.

Arques ha remarcado que "la cultura ejerce de herramienta universal de unión", respaldada por un tejido de certámenes consolidados a lo largo del tiempo. En este sentido, ha recordado que el certamen más joven del calendario local suma ya quince años de andadura, mientras que otras citas emblemáticas como los festivales de música clásica, teatro, jazz, coros o la cita hispano-noruega acumulan entre 35 y 38 años de arraigo continuado. Toda esta actividad se ha canalizado en paralelo a la ampliación de una red de infraestructuras culturales que integra tanto espacios públicos reconvertidos -entre ellos el Faro, la cantera o Carabineros- como fundaciones e iniciativas de titularidad privada.

El alcalde de l'Afàs del Pi, Vicente Arques. Iván Villarejo

De cara al futuro inmediato, el primer edil ha señalado que el gran horizonte cultural tras el intenso Año Cultural de 2026 pasa por seguir ganando espacios y preparar hitos institucionales de calado. En el horizonte municipal, el año 2028 marcará un punto de inflexión con la celebración del 40 aniversario del prestigioso Festival de Cine, momento en el que el municipio volverá a volcarse en la calle con una gran gala al aire libre, aprovechando la fuerza que aportan también sus ocho banderas azules y su reconocido compromiso con la sostenibilidad ambiental y deportiva.

Valérie Revel

La alcaldesa de Lescar ha transmitido su admiración hacia el modelo de convivencia de l'Alfàs del Pi, calificándolo de inspiración directa tras descubrir en sus visitas la naturalidad con la que interactúan ciudadanos de orígenes muy dispares. Revel ha reconocido que en Francia resulta cada vez más complejo articular el entendimiento mutuo ante la fragmentación social, advirtiendo de que el desconocimiento mutuo alimenta la distancia y los prejuicios. A su juicio, la experiencia alfasina demuestra que cuando la ciudadanía comparte espacios festivos, gastronomía y expresiones populares, la tolerancia se afianza de manera espontánea frente a cualquier síntoma de intolerancia contemporánea.

Al profundizar en el funcionamiento de su propia localidad, la regidora ha detallado que el asociacionismo de Lescar no se estructura por colectivos de origen nacional o religioso, sino en torno a intereses comunitarios compartidos. La villa bearnesa cuenta con un dinamismo asociativo que supera las 150 entidades enfocadas al deporte, las artes o el tiempo libre, en las cuales se integran vecinos de cualquier procedencia. Entre el consistorio y estos colectivos existe una comunicación bidireccional y continua, donde el gobierno local difunde las iniciativas vecinales y las organizaciones se convierten en agentes activos de la programación municipal.

Valérie Revel, alcaldesa de Lescar. Iván Villarejo

Esa coordinación tiene su reflejo en citas populares de gran escala, como el evento medieval "Los misterios de la ciudad", una fiesta bienal que involucra plenamente a todo el entramado cívico. Revel ha valorado que, si bien Lescar cuenta con un volumen más reducido de residentes extranjeros que l'Alfàs -donde colectivos como el noruego, el holandés o el británico reúnen a cientos de personas asociadas-, el reto de fondo sigue siendo idéntico: lograr que las celebraciones cívicas y las fiestas locales sirvan para que la gente se reconozca, se respete y se sienta partícipe de un proyecto colectivo.

Raúl Gredilla

El alcalde de Covarrubias ha explicado que el nexo que vertebra la estrecha relación de su villa con l'Alfàs y con Noruega tiene una raíz puramente histórica: la figura de la princesa Cristina de Noruega, cuyos restos descansan en la colegiata Rachela tras un viaje en el siglo XIII que la unió en matrimonio con el infante don Felipe. A raíz de aquel compromiso medieval, el infante prometió a la infanta la construcción de una capilla consagrada a San Olav, un templo que no vio la luz en su época y que terminó materializándose en el siglo XXI como un hito arquitectónico en forma de barco vikingo integrado en pleno parque natural.

Raúl Gredilla, alcalde de Covarrubias. Iván Villarejo

Gredilla ha detallado cómo este relato del pasado se ha transformado en un puente activo que canaliza actos institucionales con la embajada escandinava y la celebración de las jornadas anuales "Notas de Noruega", donde creadores del país nórdico actúan y conviven en el municipio burgalés. Gracias a la promoción cruzada con l'Alfàs del Pi, Covarrubias está experimentando un incremento paulatino y sostenible de viajeros escandinavos que buscan conocer la huella de su monarquía en España. Este visitante se caracteriza por una conducta respetuosa con el medio ambiente y un gran interés por el patrimonio cultural, complementando a un turismo mayoritariamente nacional que llega atraído por la historia y la cercanía geográfica con Madrid.

Frente al imaginario que reduce a un pueblo de quinientos vecinos a un mero enclave rural, el mandatario castellano ha reivindicado que Covarrubias dispone de una infraestructura hotelera, hostelera y de casas rurales con capacidad para albergar a más de un centenar de personas y atender a grandes grupos en sus restaurantes. Gredilla ha recordado que el municipio lleva desde los años sesenta acostumbrado a acoger a forasteros y estudiosos fascinados por la tumba de la princesa, reafirmando que la hospitalidad de sus gentes y la singularidad de sus tradiciones convierten a la villa en un destino con identidad propia preparado para seguir abriendo sus puertas al mundo.