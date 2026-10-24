Las calles de la zona inglesa de Benidorm, llenas de gente por la 'Fancy Dress Party'. E.E.

La fiesta de disfraces única en Europa que supera a Carnaval: música, color y dominada por los británicos

Las calles de Benidorm volverán a convertirse en un desfile de pelucas, máscaras y trajes extravagantes el próximo jueves 12 de noviembre con la Fancy Dress Party, una fiesta única en Europa que espera reunir a unas 30.000 personas en el Rincón de Loix, en una jornada marcada por la música, el color y los disfraces.

La celebración tendrá lugar apenas un día después de que concluyan las Festes Majors Patronals y volverá a ocupar algunas de las principales calles de la zona turística, como Gerona, Lepanto y Mallorca.

El evento, que nació hace más de 30 años en el pub Sinatra's por iniciativa de Manolo Nieto, ha crecido hasta convertirse, según el Ayuntamiento, en una de las mayores fiestas de disfraces del continente.

"Posiblemente, es la mayor fiesta de disfraces de Europa", ha señalado el concejal de Eventos, Jesús Carrobles, durante la presentación de esta edición, en la que ha estado acompañado por Rubén Navarro, en representación de la asociación empresarial Abreca, y por el propio Nieto.

Carrobles ha recordado que la fiesta comenzó de manera informal y con un marcado protagonismo de la comunidad británica, pero que, con el paso de los años, ha ido atrayendo a participantes de otras nacionalidades.

A los turistas del Reino Unido se suman cada vez más belgas, neerlandeses y españoles, además de vecinos de Benidorm y de otros municipios de la provincia que acuden expresamente para disfrutar de la jornada.

Uno de los momentos centrales de la Fancy Dress Party será la cabalgata multicolor, prevista para después de las 16.00 horas. Según los datos facilitados por la organización, ya se han inscrito 18 carrozas y grupos de baile y animación, una cifra superior a la de la pasada edición.

Así, en la preparación del evento participarán, de una u otra forma, más de medio centenar de establecimientos de ocio.

Tanto Rubén Navarro como Manolo Nieto han subrayado que cada año se implican más establecimientos y aumenta el número de asistentes. El objetivo, han explicado, es que la fiesta continúe creciendo y atraiga a visitantes de nuevos lugares, como ya sucede en las últimas ediciones.

Una parte del público viaja a Benidorm específicamente para participar en la Fancy Dress Party, mientras que otros visitantes aprovechan para prolongar su estancia y disfrutar también de la oferta turística de la ciudad durante los días anteriores o el fin de semana posterior, lo que aumenta la ocupación hotelera a altas cotas tras la temporada de verano.

Seguridad

La magnitud de la convocatoria obliga también a desplegar un dispositivo especial de seguridad en la ciudad.

La Policía Local prevé cortar la circulación rodada en las calles Gerona y Lepanto en torno a las 11.00 horas para garantizar la seguridad de peatones y conductores. Además, se reforzará la presencia de la Policía Local, la Policía Nacional, Protección Civil y los servicios sanitarios.

El concejal de Eventos, que también tiene delegadas las competencias de Seguridad Ciudadana, ha explicado que la planificación lleva meses de trabajo y coordinación entre el Ayuntamiento, los empresarios del ocio y los cuerpos de seguridad. La dificultad, ha apuntado, reside en que se trata de una celebración al aire libre, con calles abiertas al público y una afluencia que aumenta progresivamente a lo largo del día.

Pese a ello, Carrobles ha destacado el ambiente festivo de la cita y ha asegurado que, a pesar de la elevada participación, "nunca ha habido ninguna intervención conflictiva porque la gente viene a pasárselo bien".