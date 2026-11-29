De las "elecciones más importantes" al pulso por los derechos: Luis Barcala y Teresa Pérez apelan al voto decisivo

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha definido la cita electoral del 29N como "probablemente las elecciones generales más importantes de la historia de la democracia". Barcala ha animado a los alicantinos a acudir a las urnas destacando que el voto "es el derecho que nos hace iguales a todos en un día como hoy".

El líder del Partido Popular en la ciudad de Alicante ha subrayado que el sufragio de cada ciudadano tiene idéntico valor y que "es un momento muy importante para no quedarse al margen".

Barcala que ha ejercido su derecho al voto a las 10:30 en el Mercado Central, ha agradecido el trabajo de vocales, apoderados y cuerpos de seguridad, confirmando que la jornada transcurre "con total normalidad, más allá de los problemas habituales de la formación a primera hora de la mañana".

María Teresa Pérez, candidata al Congreso por Compromís Front Valencià, después de votar en su colegio electoral en Petrer ha acompañado en Alicante al número 2 de su lista, Natxo Bellido, y ha remarcado que se trata de una "jornada electoral decisiva". Así en su comparecencia ante los medios ha remarcado la trascendencia del resultado afirmando que "nos jugamos seguir avanzando en derechos o retroceder 50 años".

Pérez hizo una llamada explícita a la movilización del electorado progresista y de las mujeres: "Es importante que la gente salga en defensa propia a defender sus derechos".

La candidata ha recordado la fuerza del voto frente al poder económico: "El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar la voluntad de un trabajador que vota libremente".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.