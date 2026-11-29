Antonio Valero tiene 40 años recién cumplidos y lleva 15 vistiendo el uniforme de la Policía Nacional. Nacido y criado en el barrio alicantino de San Blas, en la calle todos lo conocen como Antoñaco o "el bicho" de Radio Patrullas. Sin embargo, bajo sus 115 kilos de masa muscular y una camiseta de talla 4XL está uno de los atletas más influyentes del culturismo profesional en España.

A pesar de haber alcanzado el estatus de atleta IFBB Pro y coronarse campeón absoluto en el Olympia de España, Valero mantiene intacta su escala de valores y prioridades.

"A mí la gente me pregunta por qué no pido una excedencia para dedicarme solo a esto. Pero es que yo primero soy policía y luego soy culturista. Me acuerdo del día en que me hice profesional, pero me acuerdo mucho más del día en que leí en el ordenador que había aprobado la oposición. Eso sí que era la ilusión de mi vida".

Sentado en la Comisaría Provincial de Alicante, recuerda que su pasión por el desarrollo muscular no nació en un gimnasio: "Siempre me han apasionado los físicos de las películas de acción de los 80, como Rocky o Rambo. Con 11 o 12 años le quitaba a mi hermano sus mancuernas y me ponía a hacer pesas a escondidas en mi habitación".

Aunque durante su adolescencia pasó cuatro años en el Centro de Alto Rendimiento de Valencia practicando tenis de mesa, y llegó a ser internacional con la selección española, el gusanillo nunca se apagó. En el centro deportivo se escapaba de las horas de estudio para entrenar en el gimnasio y llenaba su armario con pósteres de leyendas del culturismo.

Y mientras hacía eso, también tenía clara su temprana vocación de servicio público. "En el último año de bachillerato nos hicieron un test de orientación académica en el instituto y a mí me salía policía". Tras cursar el grado superior de Educación Física (TAFAD) y probar suerte en el boxeo, que abandonó por fracturarse la nariz en dos ocasiones, aprobó la oposición a la Policía Nacional a la primera con 21 años.

La primera patrulla

El verdadero punto de inflexión en su carrera deportiva ocurrió en 2011, recién jurado el cargo. Tras finalizar su formación en la academia de Ávila y ser destinado a Alicante, subió a su primer coche de patrulla en un turno de noche.

"Mi primera noche de patrulla me subí al coche con David Boix, que era un referente absoluto del culturismo en la comisaría y en España. Yo lo conocía de oídas pero nunca lo había visto en persona. Al verlo pensé: '¿Pero quién es este bicho?'. Esa misma noche le pedí que fuera mi entrenador y desde entonces llevamos 15 años juntos como si fuera mi hermano".

Bajo la dirección de Boix, Valero debutó en la tarima competitiva en el año 2011. La progresión fue constante y planificada bajo un estricto esquema bianual para garantizar la recuperación y el crecimiento muscular.

En 2013 logró el campeonato de la Comunidad Valenciana y el cuarto puesto nacional; en 2015 firmó un triplete histórico ganando el Campeonato de España y todos los campeonatos Open a los que se presentó; y en 2017 dio el salto a la categoría pesada aumentando su peso de competición de 87 a 96 kilos.

La cima

Tras un parón biológico obligado por la pandemia de la covid-19 y el nacimiento consecutivo de sus tres hijos, Antonio Valero regresó por todo lo alto en 2022. En un torneo multitudinario con casi un millar de atletas, se proclamó campeón absoluto en la categoría de pesados (más de 103 kg) en el Olympia de España, obteniendo la cotizada tarjeta profesional de la liga NPC.

En su debut profesional en Portugal durante la temporada 2023, logró entrar en el Top 10 compitiendo contra atletas ya clasificados para la máxima cita mundial.

"Mi objetivo actual es intentar clasificarme para el Mr. Olympia de Las Vegas. Es lo máximo a lo que se puede aspirar, el escenario donde compitieron los íconos de mi infancia. Si lo consigo, sería la primera persona perteneciente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en pisar ese escenario".

Patrullas nocturnas

A diferencia de la mayoría de los atletas profesionales de la liga IFBB Pro, que se dedican en exclusiva al descanso y al entrenamiento, Valero mantiene una exigente jornada laboral en primera línea.

"Me gusta el uniforme y la calle; nunca me ha llamado la atención estar en un despacho o en un grupo judicial. Trabajo en el grupo GOR en turno de noche porque la noche es más movida y el trabajo policial es fascinante".

La efectividad operativa de Valero no se resiente por sus exigentes dietas o volúmenes de entrenamiento. En su último turno de trabajo participó activamente en 15 detenciones (ocho la primera noche y siete la segunda).

Sin embargo, trabajar de paisano por las calles alicantinas tiene sus anécdotas cómicas debido a su gran popularidad. "Muchos jóvenes me reconocen por la noche mientras estoy trabajando de paisano y me piden fotos para redes sociales". A pesar de la visibilidad de su físico, rehúsa entrar en unidades con constantes desplazamientos como la UIP para no romper sus horarios de comidas y descanso.

Disciplina frente a atajos

A la hora de conciliar su carrera profesional, sus jornadas nocturnas, sus preparaciones físicas y la crianza de tres hijos de 4, 5 y 6 años, Antonio desacredita cualquier excusa basada en la falta de tiempo.

"Todo es cuestión de prioridades y organización. Si yo puedo trabajar de noche como policía, competir al máximo nivel internacional y atender a una familia con tres niños pequeños, cualquiera puede sacar tiempo para hacer ejercicio. El éxito es la disciplina".