El grupo municipal de Izquierda Unida Podem en el Ayuntamiento de Alicante ha exigido la entrega inmediata de la copia íntegra del expediente administrativo tras detectarse la participación del divulgador Enric Corbera en el V Congreso de Transformación Social y Humana. El encuentro está coorganizado por la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social de Alicante y cuenta con el respaldo institucional de la Diputación provincial y de la Generalitat Valenciana.

El portavoz de la formación municipal, Manolo Copé, está sorprendido tras conocer la presencia del creador de la "bioneuroemoción" en la plantilla de conferenciantes pagados por las instituciones. "Cuestiono que el Ayuntamiento de Alicante esté dando altavoz con dinero público al impulsor de la bioneuroemoción, que es, como sabéis, un método sin aval científico ninguno", denuncia Copé a EL ESPAÑOL tras hacer oficial su escrito en el registro municipal.

El concejal alicantino subraya la obligación ética y legal de la administración a la hora de seleccionar en qué iniciativas invierte los presupuestos comunitarios. "Yo creo que las administraciones públicas tienen la responsabilidad de garantizar el rigor científico de las actividades que se promueven con recursos públicos", manifiesta con rotundidad.

En sus argumentos, el portavoz recuerda los dictámenes adversos emanados de los colegios profesionales sobre las prácticas que difunde Corbera. "El propio Colegio Oficial de Psicología de Cataluña ya se ha pronunciado expresamente en contra de avalar esta metodología y sobre los riesgos que conlleva", afirma Copé.

Copé señala precedentes en los que otros organismos públicos cancelaron la actividad de esta misma figura por carecer de fundamento técnico. "El Hospital de Elche suspendió una charla sobre esta supuesta ciencia y la Universidad de Zaragoza también canceló una conferencia precisamente por eso, por la falta de rigor de esta pseudociencia", subraya.

El portavoz de Izquierda Unida Podem hace especial hincapié en el impacto negativo que este tipo de discursos genera en ciudadanos en situación delicada. "Yo creo que la administración no debe contribuir a generar falsas expectativas entre quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, como este señor ha hecho pues de manera repetida", advierte.

El apoyo institucional

Copé siembra serias dudas sobre la trayectoria y justificación económica de la entidad que percibe las ayudas para montar el evento. "No conozco actividades relevantes que se hagan durante el año por parte de esta asociación, pero sin embargo siempre cuentan con el beneplácito de subvenciones bastante considerables", critica.

En esta línea, contrapone la financiación concedida a este congreso con el trato otorgado al tejido asociativo tradicional de la ciudad. "A unas entidades que tienen un impacto al menos limitado se les está dando unas subvenciones cuantiosas, y a otras entidades que vienen trabajando años y años porque la cultura popular no se pierda, como la Mesa del Carnaval, parece que no les cuadra dentro de sus prioridades", lamenta el portavoz.

Copé recalca que esta crítica no es una censura, ya que acota el problema al uso de fondos institucionales. "No cuestionamos la libertad de nadie para organizar la conferencia que considere, pero sí que el Ayuntamiento utilice recursos públicos y que además cuente con el respaldo de la Diputación y de la Generalitat", ha matizado.

Ante estas irregularidades, el grupo de Izquierda Unida Podem ha formalizado una completa solicitud de información que demanda el desglose presupuestario del congreso, copias de contratos y convenios, informes técnicos que avalen el interés público de la actividad y la relación de aportaciones económicas municipales en las cuatro ediciones previas. Además, reclaman el detalle exacto de honorarios, alojamiento y desplazamientos asignados a los ponentes, citando expresamente a Enric Corbera.

El V Congreso de Transformación Social y Humana está programado para el 2 de diciembre de 2026 en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), presentado por Anne Igartiburu y Ginés Llorca, e incluye intervenciones de Inocencio Arias y Federico Cardelús junto a Corbera. La inclusión de Corbera suscita polémica dado que la propia metodología reconoce carecer de estatus científico o terapéutico, ya que acumula duras críticas por parte de asociaciones contra sectas pseudoterapéuticas como RedUne por alentar el abandono de tratamientos en enfermedades graves como el cáncer.