El Ayuntamiento de Alicante reprueba en el Pleno a Pedro Sánchez por la "falta de inversiones en la ciudad"

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves una declaración institucional en la que reprocha al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la política de inversiones estatales y sus efectos sobre la ciudad, sus infraestructuras y la calidad de vida de sus vecinos. La iniciativa, impulsada por el grupo Popular, ha salido adelante con los 14 votos del PP y los cuatro de Vox, frente a los 11 votos contrarios de PSOE (8), Compromís (2) y EU Podemos (1).

La declaración sostiene que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado ha perjudicado de manera especial a Alicante y a su provincia, que —según recoge el texto— ocupa el último puesto entre las 52 provincias en inversión estatal media durante esta legislatura.

“La falta de Presupuestos Generales del Estado ha condenado a Alicante en esta legislatura a ser la provincia más discriminada en inversiones por el Gobierno y, por tanto, la ciudad de Alicante. La última provincia en promedio de las inversiones del Estado, la 52 de 52”, recoge la declaración.

El grupo Popular considera que Alicante padece una “infradotación estructural y persistente” y que recibe una cantidad de fondos públicos inferior a la media española. Según los datos incluidos en el texto, en 2025 la inversión estatal por habitante en la ciudad fue de 37 euros, frente a 166 euros de media nacional; una diferencia del 77,7 por ciento.

La declaración también critica la actuación general del Ejecutivo y vincula la situación de Alicante con problemas como la falta de vivienda, el deterioro o insuficiencia de infraestructuras, la protección de la integridad territorial y las consecuencias de los accidentes ferroviarios. Asimismo, señala que el presidente del Gobierno debe asumir las responsabilidades políticas derivadas de las decisiones de su Gobierno.

Finalmente, el texto reprueba a Pedro Sánchez “como responsable último de las políticas de inversión del Gobierno de España” por las decisiones consideradas deficientes en materia de fondos destinados a Alicante y sus infraestructuras, y por sus repercusiones en el desarrollo económico y el bienestar de la población.

Otras iniciativas aprobadas

El Pleno también respaldó una declaración de Vox que insta al Gobierno y al Congreso a aprobar leyes para repatriar a inmigrantes, tanto en situación irregular como regular, que cometan delitos y dependan exclusivamente de ayudas o subsidios públicos. La propuesta obtuvo el apoyo de Vox y del PP, mientras que PSOE, Compromís y EU Podemos votaron en contra.

Con la misma mayoría, salieron adelante otras tres declaraciones impulsadas por Vox: una relacionada con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; otra a favor de un estatuto médico propio y de mejores condiciones laborales para el personal sanitario; y una tercera orientada a reducir la presión fiscal, aliviar la carga económica de las familias y facilitar el acceso a la primera vivienda.