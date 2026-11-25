El 25N en el Ayuntamiento de Alicante. Ayuntamiento de Alicante

Alicante reconoce la labor de los equipos sanitarios por su papel frente a la violencia de género en este 25N

El Ayuntamiento de Alicante ha reconocido este miércoles, con motivo del 25N, el compromiso del personal sanitario en la detección, protección y acompañamiento de las mujeres que sufren violencia de género. El acto, celebrado en el Salón Azul del Consistorio, ha reunido a autoridades municipales, representantes institucionales, fuerzas de seguridad y miembros de la sociedad civil.

Los reconocimientos han recaído en las Comisiones de Igualdad y Violencia de Género del Hospital General de Alicante Doctor Balmis y del Hospital Universitario de Sant Joan. Los galardones fueron entregados por el alcalde, Luis Barcala, y la concejala de Bienestar Social, Begoña León, y recogidos por Patricia Lesende, presidenta de la comisión del Doctor Balmis, y Encarni Mas, trabajadora social sanitaria e integrante de la comisión del Hospital de Sant Joan.

Trabajo diario

Barcala ha subrayado que los servicios hospitalarios suelen ser un punto de detección temprana de situaciones de violencia de género y que el personal sanitario desempeña una función esencial al identificar señales de alerta, activar recursos y ofrecer protección a las víctimas.

El alcalde ha valorado especialmente la formación, la sensibilidad y la capacidad de respuesta de los profesionales de ambos hospitales, que trabajan para atender a las mujeres afectadas y promover la igualdad como herramienta de prevención. También ha defendido que la lucha contra esta violencia debe mantenerse durante todo el año, no solo en la jornada conmemorativa del 25N.

Por su parte, Begoña León ha agradecido a las comisiones hospitalarias su conocimiento, implicación y dedicación. La concejala ha destacado la importancia de un trabajo que, aunque frecuentemente silencioso, contribuye a formar a los equipos, mejorar los protocolos y coordinar respuestas eficaces para las víctimas.

Una jornada de sensibilización

Tras el acto, el Ayuntamiento ha desplegado una pancarta conmemorativa en la Plaza del Ayuntamiento. La Concejalía de Bienestar Social ha programado durante noviembre diversas iniciativas de prevención, formación y concienciación dirigidas a distintos colectivos.

Entre las actividades figuran:

- La jornada ‘Jóvenes, igualdad y prevención de la violencia de género en la era digital’, orientada a profesionales que trabajan con adolescentes.

- El teatro-foro ‘Pero vamos a sentarnos’, dirigido a alumnado de institutos de educación secundaria.

- El coloquio ‘Ojos que no ven, corazón que no siente’, pensado para personas mayores.

- El ciclo de conferencias ‘Violencia de género en la era digital: nuevas formas, nuevos riesgos’, en centros de educación de personas adultas.

- La dinámica ‘El juego de los buenos tratos’, con participación de varios colectivos.

- exposición y coloquio ‘Del morado al negro’, centrado en la representación de la violencia de género en la prensa gráfica alicantina.

Atención a las mujeres

La Unidad de Atención a la Violencia de Género del Ayuntamiento ha realizado 358 actuaciones de seguimiento y acompañamiento entre enero y octubre de 2026. Durante ese periodo se han abierto 72 casos nuevos y se han mantenido 83 expedientes activos dentro del Servicio de Intervención Social.

Este servicio ofrece acogida, valoración de las solicitudes, planes de acompañamiento, coordinación con recursos sociales y comunitarios, y apoyo para reforzar las capacidades personales de las mujeres atendidas.

El recurso Atenpro, de teleasistencia para mujeres víctimas de violencia de género, ha atendido a 275 mujeres y cuenta con 238 expedientes activos. Además, el Servicio de Asesoramiento Jurídico ha atendido a 154 mujeres, de las cuales 90 corresponden a nuevos expedientes.

Finalmente, el Servicio de Orientación, acompañamiento y atención psicológica ha registrado 58 expedientes activos y ha atendido a 147 mujeres. Su labor incluye una atención individualizada, la elaboración de un plan de trabajo y, cuando resulta necesario, la coordinación con otros recursos de apoyo.