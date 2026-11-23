Juanfran Pérez Llorca, en el encuentro con los jóvenes y Mariano Rajoy en esta campaña. Pablo Miranzo Efe

Pérez Llorca, 50 años, sobre su infancia: "Mis padres no lo tuvieron fácil en Virgen del Remedio, pero compraron casa"

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha compartido en un encuentro con los jóvenes en la ciudad de Alicante un especial recuerdo de sus raíces familiares y los recuerdos que marcaron su niñez.

"Mi padre es de un pueblo muy pequeño de la provincia de Alicante que se llama Sella, muy pequeñito, del interior; y mi madre es de Finestrat", explicaba el dirigente ante el centenar de adolescentes y jóvenes que acudían al ADDA en un acto organizado por el Partido Popular.

El jefe del Consell ha ofrecido una perspectiva única en la que ha hablado claramente sobre su infancia en la que hizo un retrato directo de las duras circunstancias económicas que atravesaron sus padres durante su juventud, marcadas por el trabajo prematuro y la falta de recursos.

"Afortunadamente para mí, mis padres se enamoraron, se casaron y decidieron ponerse a trabajar", explicaba. "Mi abuelo falleció cuando mi padre tenía 12 años y no pudo estudiar. Mi madre tuvo que dejar los estudios porque no podía pagarlos".

Tras contraer matrimonio, la pareja decidió trasladarse a la capital alicantina para iniciar una nueva vida y buscar estabilidad económica.

"Se vinieron a vivir a Alicante, al barrio de Virgen del Remedio. Yo nací en Virgen del Remedio, bueno, en el hospital, pero vivíamos allí", ha indicado sobre sus primeros años de vida.

A pesar de los condicionantes de la época, Pérez Llorca ha subrayado la capacidad de superación que vivió en su propio hogar. "Mis padres no lo tuvieron fácil, no lo tuvieron nada fácil", ha subrayado. "Trabajaron, se esforzaron, pudieron comprarse una casa pagando su hipoteca como todo el mundo, como la gente normal, y empezaron a formar una familia".

En el plano familiar, ha recordado con cercanía la convivencia en su casa natal junto a sus dos hermanas. "Somos tres hermanos, dos hermanas y yo", ha detallado antes de soltar una confidencia en tono humorístico.

"Yo tengo que reconocer que perdí en un momento de mi vida la noción de las cosas y me hice político. Afortunadamente mis hermanas no", ha bromeado entre los aplausos y risas de los asistentes que han valorado su mensaje de cercanía.

El objetivo central de evocar su infancia en Virgen del Remedio le ha permitido establecer un contraste directo entre los logros de la generación de sus padres y los obstáculos que afronta la juventud actual.

"Mis padres tuvieron una oportunidad; la vida les dio una oportunidad a ellos que se esforzaron", reflexionó. "Vosotros y vosotras, que estáis mucho más preparados que mis padres, lo injusto —y si me permitís la palabra, la putada— es que no tenéis la oportunidad que tuvieron ellos".

El dirigente alicantino ha concluido su intervención recordando que hoy, pese a estudiar y cumplir sus jornadas laborales, a los jóvenes se les deniega el derecho a independizarse que sus padres sí conquistaron partiendo de la nada.