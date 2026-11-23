Feijóo desembarca mañana en el MARQ para blindar el quinto escaño del PP en Alicante ante la pugna por el voto útil

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, desembarca este martes en la ciudad de Alicante en un momento decisivo de la campaña para las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre. El acto central tendrá lugar a partir de las 19:00 horas en los jardines del Museo Arqueológico Provincial (MARQ), con apertura de puertas prevista media hora antes, y se presenta bajo el lema El cambio necesario.

La cita en el recinto de la plaza del Doctor Gómez Ulla llega cuando apenas restan cinco jornadas para la apertura de las urnas y en un contexto demoscópico en el que la circunscripción alicantina se ha consolidado como uno de los principales tableros de batalla electoral de toda España.

La visita del líder nacional de los populares responde a la necesidad de asegurar hasta el último sufragio en una provincia donde el reparto de escaños pende de un margen extraordinariamente estrecho. Según los análisis de campaña publicados por este diario, la derecha aspira en Alicante a reeditar una mayoría de bloque similar a la cosechada en 2011, cuando el PP logró en solitario ocho diputados.

En esta ocasión, la suma entre populares y Vox oscila entre los siete y los ocho representantes, un equilibrio delicado en el que el Partido Popular trabaja para blindar su quinto escaño mientras la formación de Santiago Abascal apunta a conseguir un tercero.

Los datos del último tracking revelan que la distancia entre las candidaturas que pelean por el último asiento en el Congreso por esta circunscripción se reduce a unos noventa votos equivalentes, apenas una centésima de punto porcentual, lo que convierte cada acto de movilización en un factor determinante.

El mitin de Feijóo en los jardines del MARQ se produce además apenas setenta y dos horas después de que Santiago Abascal pasara por la Plaza de Toros de la capital alicantina, donde el dirigente de Vox cargó con dureza contra lo que calificó como la estratagema del voto útil promovida por los populares.

Frente a esa presión en su flanco derecho, el PP provincial ha venido engrasando su maquinaria orgánica durante las últimas semanas con el respaldo de sus principales referentes nacionales. El pasado 13 de noviembre, el expresidente Mariano Rajoy reunió a ciento cincuenta jóvenes en Alicante para denunciar la parálisis en materia de vivienda y reclamar la movilización contra ocho años de políticas de Pedro Sánchez.

Un día después, José María Aznar tomó el relevo en la misma provincia para comprometer la puesta en marcha de un gran pacto nacional del agua durante los primeros cien días de mandato si Feijóo alcanza la Moncloa.Por su parte, el bloque de la izquierda intenta contener el retroceso que le auguran la mayoría de los modelos agregados, que sitúan al PSOE en tres diputados frente a los cuatro que conservó en 2023, con la única excepción del barómetro del CIS, que le otorga entre cuatro y cinco actas.

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha intensificado su presencia en la provincia desde el arranque de la campaña reclamando el voto para revalidar el Gobierno socialista y llamando a sus bases a dar la batalla hasta el último minuto para protagonizar una remontada.

En este cruce de mensajes sobre pensiones, infraestructuras hídricas y gestión económica, la intervención de Feijóo de mañana busca concentrar el voto moderado y desencantado en torno a las siglas del PP, apelando a la hegemonía institucional que el partido ostenta tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento de Alicante para cerrar la campaña con una demostración de fuerza en la calle.