La ciudad de Alicante será "escaparate náutico" con fotografías de gran formato por la salida de la Ocean Race

La ciudad de Alicante se convertirá en "escaparate internacional de la fotografía náutica" con una exposición que se podrá ver del 8 al 17 de enero de 2027 con motivo de la salida de la regata Ocean Race.

La iniciativa, impulsada por el Patronato Municipal de Turismo de Alicante y la Fundación Water Sports, "permitirá disfrutar de una selección de imágenes de alto nivel en un escenario privilegiado, en el Village coincidiendo con la celebración de la vuelta al mundo a vela desde la ciudad", avanza el Ayuntamiento alicantino en un comunicado.

Con un recorrido de aproximadamente 60 metros lineales e imágenes en gran formato, la muestra transformará parte del Ocean Live Park en un museo al aire libre, para ofrecer a residentes y visitantes la oportunidad de descubrir la belleza, diversidad y espectacularidad de los deportes de agua.

La muestra se incorpora a la programación cultural y de ocio que acompañará a The Ocean Race para enriquecer la experiencia de los asistentes y reforzar la apuesta de la ciudad por el turismo náutico y su identidad marítima.

Un total de 33 países de los cinco continentes y cientos de participantes se han dado cita en esta edición de los Ocean Power Watersports Photo & Film Awards. Las imágenes ganadoras, que se exhibirán en Alicante, destacan por su valor artístico, técnico y deportivo.

La exposición reunirá las fotografías ganadoras en gran formato representando las 11 disciplinas de deportes de agua: actividades subacuáticas, esquí náutico y wakeboard, motonáutica, natación, pesca, piragüismo, remo, salvamento y socorrismo, surf, triatlón y vela, junto a seis categorías especiales que reconocen distintos ámbitos vinculados al deporte, la creatividad y el entorno marino.

La apuesta del Patronato Municipal de Turismo y Playas por esta iniciativa refuerza la vinculación de Alicante con el mar y su proyección como destino turístico y deportivo de referencia en el Mediterráneo.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha señalado que "Alicante tiene en el mar uno de sus grandes activos turísticos y eventos internacionales como The Ocean Race nos ofrece una valiosa plataforma para proyectar nuestra ciudad al mundo".

"Esta exposición acerca al público la dimensión internacional de la cultura náutica y, al mismo tiempo, pone de manifiesto el potencial de nuestra ciudad como destino de turismo deportivo ligado al mar", apostilla.

Por su parte, Toni Forqués, director de los Ocean Power Watersports Photo & Film Awards, ha explicado que "la exposición reúne una selección de imágenes espectaculares de todos los deportes de agua, captadas por fotógrafos de diferentes partes del mundo en condiciones extraordinarias. El viento, las olas, las corrientes y los paisajes naturales fijan un escenario excepcional donde estas fotografías inmortalizan momentos irrepetibles del deporte".